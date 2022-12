Ruhrgebiet: Staugefahr! Auf DIESEN Autobahnen erwartet Reisende eine bittere Bescherung

Die Weihnachtstage stehen unmittelbar bevor. Und das bedeutet volle Autobahnen – auch im Ruhrgebiet!

Driving home for Christmas: Vor der Bescherung steht für viele noch eine längere Autofahrt zu ihren Liebsten an. Der ADAC warnt: Es drohen Staus auf den Autobahnen. Das Ruhrgebiet ist davon ebenfalls betroffen.

Ruhrgebiet: Am 23. Dezember könnte es auf den Autobahnen voll werden

Vor allem nach dem letzten Schultag an diesem Donnerstag (22. Dezember) sowie am Freitag (23. Dezember) könnte es voller werden als sonst. „Dann sind grade am Nachmittag Berufspendler, Familienbesucher und Urlauber zeitgleich auf den Straßen unterwegs“, sagte der Verkehrsexperte des ADAC Nordrhein, Roman Suthold. Doch Autofahrer können zumindest teilweise aufatmen: Es werde längst nicht so voll wie zum Beispiel beim Start in die Sommerferien.

An Heiligabend (24. Dezember) und am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) rechnet der ADAC in NRW mit wenig Verkehr auf den Fernstraßen. „Autofahrer, die über Weihnachten zu ihrer Familie fahren, kommen am Samstagmorgen deutlich entspannter und schneller ans Ziel als am Freitag“, erklärte Suthold. Etwas mehr Verkehr könne es dahingegen nochmal am 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) geben. Dann fahren nachmittags viele von ihren Familienbesuchen wieder zurück in die Heimat.

Ruhrgebiet: Zwischen den Jahren wird es entspannter

Doch nicht auf jeder Autobahn erwartet der ADAC gleich viel Stau. Das größte Potenzial für lange Autoschlangen sieht der Automobilclub auf den Autobahnen A1 (Köln-Dortmund-Münster), A2 (Dortmund-Bielefeld), A3 (Köln-Frankfurt), A40 (Duisburg-Dortmund), A43 (Wuppertal-Recklinghausen) sowie auf dem Kölner Autobahnring.

Doch zwischen den Jahren werde es dann um einiges entspannter. Sutholt: „ Dieser Zeitraum gehört in der Regel zu den stauärmsten des Jahres. Viele Menschen haben in der Woche nach Weihnachten Urlaub genommen.“ (mit dpa)