Ruhrgebiet: Frau will mit ihrem Sohn Musical besuchen – es ist ein Abschied für immer

Es ist kein leichter Job, den das Team des Wünschewagens ausführt. Die Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) setzen alles daran, sterbenskranken Menschen vor ihrem Tod noch ihre größten Wünsche zu erfüllen. Dabei erleben sie Schicksale hautnah mit, die niemanden kalt lassen.

So auch bei diesem Einsatz im Ruhrgebiet. Die dort ansässigen Wunscherfüller Sylvia und Maximilian machten diesmal bei Sylvia Halt. Sie hatte nur einen Wunsch: ein Musical-Besuch mit ihrem Sohn Maximilian.

Ruhrgebiet: Berührender Musical-Besuch

Und im Bezug auf Musicals gibt es vor allem ein Event, um das man im Ruhrgebiet nicht herumkommt: „Starlight Express“ in Bochum. Seit 1988 wird das Musical von Andrew Lloyd Webber im extra dafür errichteten „Starlight Express Theater“ aufgeführt.

Die rasante Show – in der die Darsteller in Rollschuhe schlüpfen, um diverse Züge zu verkörpern – lockte bereits mehr als 18 Millionen Besucher nach Bochum. Kein anderes Musical auf der Welt, das dauerhaft am selben Standort aufgeführt wird, kann solche Zahlen vorweisen.

„Ein unvergessliches Erlebnis“

Auch Wünschewagen-Fahrgast Sylvia wollte sich dieses Erlebnis nicht entgehen lassen – und nahm ihren Soh Maximilian mit ins Theater. Das Team vom Wünschewagen postete im Anschluss Fotos des Musical-Besuchs auf Facebook.

„Ein unvergessliches Erlebnis“, schrieben sie unter die Bilder. Und auch die Nutzer in den Kommentaren sind gerührt und freuen sich, dass Sylvia dieser letzte Wunsch noch erfüllt werden konnte.

„So ein gemeinsames Erlebnis und genau diese gemeinsame Zeit wird dem Fahrgast und dem Sohn in Erinnerung bleiben“, schreibt beispielsweise eine Userin. „Nochmal Kraft tanken und gemeinsam Freude haben ist ganz wichtig. Ein Lächeln ist der Größte.“