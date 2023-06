Ruhrgebiet: Schwimmbad bleibt im Sommer wochenlang zu – das steckt dahinter

Der Sommer ist endlich da! Auch im Ruhrgebiet genießen die Menschen den strahlenden Sonnenschein und die warmen Temperaturen.

Eigentlich das ideale Badewetter – könnte man meinen. Blöd nur, wenn ausgerechnet jetzt das Schwimmbad schließt. Und das nicht nur für ein paar Tage, sondern für rund sechs Wochen! In Recklinghausen (Ruhrgebiet) ist genau das der Fall.

Ruhrgebiet: Schwimmbad wochenlang zu

Es geht um das Hallenbad an der Herner Straße in Recklinghausen. Wie die Stadt nun verkündete, bleibt das Bad demnächst für einige Wochen geschlossen – genauer gesagt vom 24. Juni (Samstag) bis voraussichtlich 6. August (Sonntag). „Das gilt sowohl für Hobbyschwimmer als auch für den Trainingsbetrieb“, heißt es in der Mitteilung.

Für Stammgäste des Hallenbades an der Herner Straße ist das jedoch keine Überraschung. Denn der Grund für die Schließung sind jährlich stattfindende Wartungs- und Reparaturarbeiten – gefolgt von einer Grundreinigung.

Für diese Maßnahmen wählt die Stadt Recklinghausen Jahr für Jahr ein Zeitfenster zwischen Juni und August. Doch warum ausgerechnet dann? Gerade im Sommer erscheint es doch unsinnig, ein Schwimmbad zu schließen. DER WESTEN hat bei der Stadt nachgehorcht.

Stadt verweist auf Freibäder

Die Sommerferien seien „prädestiniert“ für diese Maßnahmen, erklärte uns eine Mitarbeiterin der Stadt. Das Schulschwimmen falle aus, andere Vereine und Privatbesucher „können in die Freibäder ausweichen“. Und da bei schönem Wetter eben jene Freibäder besonders gut besucht seien, benötige man dort zur Unterstützung auch das Personal aus den Hallenbädern.

Die Recklinghäuser „können in diesem Zeitraum auf die drei Freibäder Mollbeck, Süd und Suderwich ausweichen“, teilt auch die Stadt mit.