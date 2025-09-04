Ruhrgebiet: Wunder nach Horror-Unfall! In DIESEM Wrack blieben beide Insassen unverletzt

Es ist ein Wunder, wie aus DIESEM Wrack die beiden Insassen nahezu unverletzt blieben! Am späten Mittwochabend (3. September) kam es in Schwerte-Ergste im Ruhrgebiet zu einem schweren Unfall. Gegen 21.30 Uhr verlor ein VW Golf GTI auf einer Landstraße die Kontrolle, krachte frontal in eine Leitplanke.

Dabei verkeilte sich das Fahrzeug so stark, dass Teile der Leitplanke bis zur Frontscheibe gedrückt wurden! Wie durch ein Wunder konnten die beiden Insassen des VWs das Wrack nahezu unverletzt und selbstständig verlassen. Unglaublich, wenn man sich das zerstörte Auto am Rande des Ruhrgebiets ansieht…

Ruhrgebiet: In DIESEM Wrack blieben beide Insassen unverletzt

Anwohner nahe der Landstraße wurden auf den Crash aufmerksam, griffen beherzt ein und löschten den stark beschädigten VW Golf mit einem Feuerlöscher, noch bevor die Rettungskräfte eintragen.

Nach einem Unfall in Schwerte (Ruhrgebiet) ist von diesem VW kaum noch was übrig. Foto: Alex Talash

Kurios allerdings: Beide Insassen gaben gegenüber der Polizei an, nicht gefahren zu sein. Da es Anzeichen auf Alkoholkonsum gab, wurden die Insassen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht – auch zur Blutentnahme.

Das VW-Wrack musste durch einen Abschleppdienst aus den Trümmern geborgen werden. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher. Jetzt wird ermittelt, wer letztlich am Steuer saß und weshalb das Auto von der Fahrbahn abkam.