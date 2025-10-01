Schüsse auf Mehrfamilienhaus im Ruhrgebiet! Zwei Männer schwer verletzt – einer lebensgefährlich ++ Täter auf der Flucht

Heftige Szenen in Hamm im Ruhrgebiet! Am späten Dienstagabend (30. September) sollen mehrere Schüsse auf ein Mehrfamilienhaus in Hamm gefallen sein.

Dabei wurden zwei Männer schwer verletzt, einer schwebte vorerst sogar in Lebensgefahr!

Schüsse auf Mehrfamilienhaus im Ruhrgebiet!

Gegen 22.50 Uhr am Dienstagabend (30. September) sollen bisher unbekannte Täter Schüsse auf ein Mehrfamilienhaus in Hamm abgegeben haben. Das Ganze spielte sich im Espenweg in der Ruhrgebietsstadt ab. Wie die Polizei Dortmund, die die Ermittlungen übernommen hat, gegenüber DER WESTEN bestätigte, wurden dabei zwei Männer getroffen, die nahe dem Haus auf einer Bank saßen.

Ein 20-Jähriger schwebte vorerst sogar in Lebensgefahr. Inzwischen sei er aber wieder außer Lebensgefahr. Ein 21-Jähriger wurde schwer verletzt. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Täter auf der Flucht

Der oder die Täter sind bisher noch auf der Flucht. Zur Zeit (Stand: 1. Oktober, 10.14 Uhr) sind noch Ermittler vor Ort, die nach weiteren Hinweisen suchen und Zeugen befragen. Zudem wurde eine Mordkommission eingerichtet und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Weitere News aus der Region:

Falls du Hinweise zu der Tat oder sogar etwas mitbekommen hast, melde dich bitte unbedingt bei der Dortmunder Kriminalwache unter der Telefonnummer: 0231/132-7441.