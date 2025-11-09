Friedhelm aus dem Ruhrgebiet will an Sehnsuchtsort reisen – er sieht ihn das allerletzte Mal

Es sind Geschichten, die keinen Menschen kaltlassen. Der Wünschwagen erfüllt todkranken Menschen ihren letzten großen Wunsch und schenkt den Betroffenen so schöne Stunden und besondere Momente. So war es auch bei Friedhelm aus dem Ruhrgebiet.

Mithilfe des Wünschwagens und seiner Mitarbeiter hat Friedhelm aus dem Ruhrgebiet einen für ihn speziellen Ort ein allerletztes Mal gesehen und genossen. Die Geschichte sorgte in den sozialen Medien für große Emotionen.

Aus dem Ruhrgebiet an einen ganz besonderen Ort

Noch einmal zurück an den Ort, der ihm so viele schöne Momente und Erinnerungen gebracht hat. Friedhelm großer Traum war es, noch einmal nach Bad Sassendorf zu reisen. Früher war er wohl des Öfteren in dem Kurort bei Soest.

Bad Sassendorf ist bekannt für einen einzigartigen Kurpark, wunderschöne Wanderwege und tolle Fachwerkhäuser. Die Kleinstadt am Rande Nordrhein-Westfalens lockt – vor allem im Frühling und im Sommer – immer wieder zahlreiche Menschen an, die es sich in Bad Sassendorf einen oder mehrere Tage richtig gut gehen lassen.

So wollte es auch Friedhelm zum letzten Mal. Der Ort, der ihn so geprägt und ihm so viel Freude bereitet hat, wollte er ein allerletztes Mal sehen. An einem sonnigen Tag ging es für den Recklinghäuser los, wie der Wünschewagen auf Facebook schrieb. Mit dabei war neben den Betreuern des Wünschewagens und einer Hospizbegleiterin auch seine Tochter.

Eine Erinnerung an schöne Momente in der Vergangenheit

„Dort besuchten sie all die Orte, die Friedhelm von früher kannte – kleine Wege, vertraute Plätze, Erinnerungen an schöne Tage“, hieß es auf Facebook. „Zum Mittagessen ging es natürlich in sein Stammlokal „Zum alten Weinkeller“, so der Wünschwagen weiter. Friedhelm erlebte Bad Sassendorf also wie in alten Tagen.

Am Abend kehrten alle Beteiligten glücklich ins Ruhrgebiet zurück. „Voller schöner Erinnerungen an einen Ort, der für sie immer etwas Besonderes bleiben wird“, schrieb der Wünschwagen.