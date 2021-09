Ruhrgebiet: Junger Familienvater bekommt Horrordiagnose – ohne Hilfe wird er sterben

Recklinghausen. Für Paul (Name geändert) aus Recklinghausen im Ruhrgebiet stand die Welt wohl für einen Moment komplett still. Als er gerade erfolgreich seine Meisterprüfung absolviert hatte und beruflich durchstarten wollte, bekam er die Diagnose: Darmkrebs Stadium 4 mit Metastasen in Lunge und Leber.

Der Vater einer kleinen Tochter aus dem Ruhrgebiet fragt sich: Wieso darf ich meine Tochter nicht aufwachsen sehen? „Ich muss doch für sie da sein und ihr beim Erwachsenwerden zur Seite stehen und ihr helfen, ihren Platz in dieser Welt zu finden. Sie lieben, unterstützen, trösten.“

Ruhrgebiet: Nur eine teure Therapie kann helfen

Wie soll er nur seiner Tochter erklären, dass ihr Papa krank und vielleicht bald nicht mehr da ist? In der Hoffnung, mitzuerleben, wie seine Tochter die Schule abschließt, heiratet und selbst Kinder bekommt, kämpft Paul um sein Leben.

Aktuell macht er eine Chemotherapie und anschließend eine achtwöchige Strahlenbehandlung. Die Haare rasierte er sich bereits ab, um dem Haarausfall zuvorzukommen. Doch die Nebenwirkungen der Therapie zehren an seinen Kräften.

Der junge Vater aus dem Ruhrgebiet will seine Tochter aufwachsen sehen. Helfen kann ihm nur eine Immuntherapie. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

Auch psychisch ist er belastet: Die Sorge um seine Tochter, er kann nicht mehr arbeiten, gilt als „Frührentner“.

Nur noch eine sogenannte schulmedizinische Immuntherapie kann das Leben von Paul aus dem Ruhrgebiet retten. Doch ausgerechnet die wird von der Krankenkasse nicht anerkannt, sodass die Kosten nicht übernommen werden.

Seine Freunde setzen sich für den jungen Familienvater ein und versuchen durch einen Spendenaufruf, die Kosten für die notwendige Therapie zusammenzubekommen. Sie fragen verzweifelt: „Darf ein Leben am Geld scheitern? Paul muss geholfen werden und wir versuchen alles in unserer Macht Stehende, dass wenigstens die finanzielle Sorge ein wenig gelindert werden kann.“

Um dem jungen Familienvater zu helfen, hat die gemeinnützige Organisation Familienkrebshilfe Sonnenherz ein Spendenkonto eingerichtet.

Du willst Paul aus dem Ruhgebiet helfen? Hier kannst du spenden:

Familienkrebshilfe Sonnenherz gUG

IBAN: DE82700222000020267984

BIC: FDDODEMMXXX

fidor Bank München

Verwendungszweck: „Helft Paul”

Hier kommst du zur Spendenwebseite <<<

Um seine Tochter zu schützen, haben die Freunde bewusst kein Foto von Paul veröffentlicht. „Es ist uns wichtig, dass Pauls Geschichte erzählt wird, aber um seine Tochter zu schützen, haben wir uns entschieden, nicht seinen richtigen Namen und auch kein Foto von ihm zu verwenden.“

Seine Tochter weiß nicht, dass er schwerkrank ist. Paul aus dem Ruhrgebiet hat die Hoffnung, dass er die Kinderseele beschützen kann und ihr selbst in ein paar Jahren erzählen kann, wie er den Krebs besiegt hat. (ldi)