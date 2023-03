Ruhrgebiet: Lkw überfährt kleines Mädchen (6) – Kind außer Lebensgefahr!

Beim Abbiegen überfahren! Nach einem schweren Verkehrsunfall im Ruhrgebiet schwebt ein sechsjähriges Mädchen aus Dorsten in Lebensgefahr. Am Mittwochmorgen, den 22. März, hatte ein Lkw-Fahrer das Kind auf der Straße übersehen und voll erwischt.

+++ A44 in NRW: Todes-Drama auf Autobahn ++ Schwere Vorwürfe gegen Unfallfahrer +++

Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst alarmierte sofort einen Hubschrauber und das Kind kam umgehend in ein Krankenhaus in Dorsten im Ruhrgebiet.

Ruhrgebiet: Mädchen (6) von Lkw überfahren

Am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr war das kleine Mädchen mit ihrem Fahrrad in der Stadt Dorsten unterwegs, als der Lkw-Fahrer in ihre Straße einbog. Die 6-Jährige fuhr gerade an einer Ampel über die Hervester Straße und zeitgleich bog der Lkw-Fahrer dort hin von der Dülmener Straße aus nach rechts ein.

+++ Ruhrgebiet: Widerliche Tat in Kita – jetzt ermittelt die Polizei +++

Der 58-jährige Fahrer erwischte das sechs Jahre alte Mädchen und ihr Fahrrad und dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die junge Dorstenerin sofort ins nächste Krankenhaus. Am Donnerstagmittag konnte die Polizei Lebensgefahr bei ihr nicht ausschließen (Stand 12.00 Uhr).

+++ Ruhrgebiet: Kreis Unna erhöht Kita-Gebühren! Droht auch im Pott der Preis-Schock? +++

Wichtige Straße gesperrt

Zwischenzeitlich hatte der Rettungsdienst auch einen Hubschrauber dazugeordert, der direkt auf der Kreuzung landete. Allerdings flog der ohne Opfer wieder davon, da das Mädchen bereits mit dem Krankenwagen mitfuhr.

Mehr Meldungen aus der Region:

Nach dem Unfall sperrte die Polizei die Unfallstelle ab, um den Hergang nachzuvollziehen und Beweise zu sammeln. Während der Sperrung kam es zu einer erheblichen Beeinträchtigung im Straßenverkehr. Mittlerweile ist die Strecke jedoch wieder frei.

Mädchen (6) außer Lebensgefahr

Nach dem schweren Unfall an der Kreuzung Dülmener Straße/Hervester Straße ist das Mädchen außer Lebensgefahr. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, sei mit Stand von Donnerstagabend weiterhin unklar. Dies sollen weitere Ermittlungen zeigen.