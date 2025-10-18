Ruhrgebiet-Verwaltung schafft Bargeld-Zahlung ab – mit einer Ausnahme

Kaum eine Diskussion kann innerhalb von wenigen Minuten so hitzig werden wie die Frage nach der Abschaffung von Bargeld. Die einen schwören mehr und mehr auf das kontaktfreie Bezahlen über die Karte oder gar das Mobiltelefon. Andere wollen sich das Bezahlen mit den Scheinen und den Münzen nicht verbieten lassen. Umso spannender ist nun eine Entwicklung aus dem Ruhrgebiet.

Denn der Kreis Recklinghausen hat sich dazu entschieden, komplett auf das kontaktlose Bezahlen umzusteigen. Die Gemeinden im Norden des Ruhrgebiets gehen diesen Schritt im Rahmen einer großen Umstellung, wie die „WAZ“ berichtet hatte.

Drastischer Schritt im Ruhrgebiet

Die Kreisverwaltung Recklinghausen hat sich im Zuge der Eröffnung der Bürgerzone dazu entschieden, künftig keine Bargeld-Zahlung mehr zu akzeptieren – es kann also ab sofort ausschließlich per EC- oder Kreditkarte sowie kontaktlos mit Smartphone oder Smartwatch bezahlt werden.

„Mit der Einführung ausschließlich bargeldloser Zahlungsmethoden können wir den Aufwand bei den Zahlungsvorgängen erheblich reduzieren“, so Landrat Bodo Klimpel gegenüber der „WAZ„. „So bleibt mehr Zeit für die Bearbeitung der Anliegen sowie die Beratung der Bürgerinnen und Bürger“, heißt es weiter.

Alle Freunde des Bargeldes müssen sich also ab sofort umstellen. Allerdings war das Zahlen mit Karte schon seit Langem möglich. Viele Bürger dürften also schon vor dieser Maßnahme auf diese Bezahlungsart geschworen haben.

Marl macht (noch) eine Ausnahme

Eine Stadt im Kreis Recklinghausen bildet jedoch noch eine Ausnahme. Denn in Marl wird das Zahlen mit Bargeld noch bis Mitte Dezember möglich sein. Bis zum 12. Dezember kann man im Norden des Ruhrgebiets seine Scheine und Münzen noch loswerden, ehe ausschließlich die Karte, das Mobiltelefon oder die Smartwatch zum Einsatz kommen muss.

Wie die Maßnahme bei den Bürgern ankommt, wird sich zeigen. In den letzten Jahren ist das kontaktlose Bezahlen jedoch mehr und mehr in den Vordergrund gerückt. Die Kreisverwaltung Recklinghausen ist mit diesem Schritt also am Zahn der Zeit.

