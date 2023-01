Ruhrgebiet: In dieser Stadt wohnen die unhöflichsten Menschen Deutschlands – es ist nicht Gelsenkirchen

Im Ruhrgebiet sind alle offen, herzlich und ehrlich? So heißt es häufig – aber einer aktuellen Studie zufolge gilt das nicht für alle Städte im Pott.

Ganz im Gegenteil: Das Ruhrgebiet ist offenbar ein Schmelztiegel der Extreme. Denn nicht nur die unhöflichste Stadt Deutschlands liegt im Revier – die höflichste Stadt liegt direkt daneben!

Ruhrgebiet: In dieser Stadt wohnen die unhöflichsten Menschen

Nein, hier werden keine Klischees bedient. Weder Gelsenkirchen noch Duisburg sind auf den hinteren Plätzen zu finden. Stattdessen gehört für die Teilnehmer der Studie beispielsweise Duisburg sogar zu den zehn höflichsten Städten der Bundesrepublik.

Den rund 1.500 Befragten wurden mehrere Verhaltensweisen vorgelegt, die allgemein als unhöflich betrachtet werden. Sei es Unhöflichkeit gegenüber Servicekräften, Vordrängeln in Warteschlangen – oder in der Öffentlichkeit lärmen, nur am Handy hängen oder per Lautsprecher telefonieren. Und offenbar gibt es eine Pott-Stadt, die dabei schlechter abschneidet als alle anderen Städte Deutschlands: Essen!

Essen – unhöflicher geht es nicht?

Ja, Essen. Die Stadt erhielt von den Befragten durchschnittlich 6,47 „Unhöflichkeits-Punkte“ – von möglichen 10 Punkten. Dahinter liegen Dresden (6,12), Frankfurt (6,0), Köln (5,99) und Dortmund (5,93).

Essen wurde zur unhöflichsten Stadt Deutschlands gekürt. Foto: IMAGO / Westend61

Am schlechtesten weg kommt die Stadt Essen dabei in den Kategorien „In der Öffentlichkeit mit dem Handy beschäftigt sein“ (7,96), „Fremden keine Beachtung schenken“ (6,89) und „Den persönlichen Raum nicht respektieren“ (6,70).

Ganz anders dagegen sieht es nur eine Stadt weiter östlich aus!

Bochum ist Höflichkeits-Spitzenreiter

Denn vom Schlusslicht Essen geht es tatsächlich direkt zum Höflichkeits-Spitzenreiter nach Bochum! Mit einem Durchschnittswert von 5.17 thronen die Bochumer vor Bremen (5,53), Hannover (5,49) und Nürnberg (5,53).

Zwar kritisieren auch hier viele das öffentliche Hängen am Handy (7,00) – doch offenbar wird seltener öffentlich per Lautsprecher telefoniert (4,23) und man ist höflicher zu Servicepersonal (4,08).

Die ganze Studie kannst du dir hier ansehen <<<