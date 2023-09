Ruhrgebiet: Mann outet sich vor Arbeitgeber als Pornostar – diesen Sex-Tipp hat er für alle Männer

Davon träumen wohl viele Männer aus dem Ruhrgebiet! Costas Antonis (42) aus Bottrop verdient mit Sex sein Geld. Er ist einer der erfolgreichsten Porno-Darsteller im Ruhrgebiet, kennt die Legenden der Szene. Gegenüber der WAZ erzählt er, wie alles bei ihm begonnen hat – und gibt Männern einen wertvollen Sex-Tipp!

Alles begann 2014, Antonis war noch Kellner, arbeitete in einem Gasthaus in Essen. Dort fanden oft Travestie-Shows statt, die er interessant und aufregend fand. Eines Abends lernte er ein Pärchen kennen, das sich auf der Bühne auszog. Der Bottroper und das Paar kamen irgendwann ins Gespräch – und der Mann fragte Antonis unverblümt, ob er nicht mal Sex mit seiner Frau vor der Kamera haben wolle!

Ruhrgebiet: Mann outet sich vor Arbeitgeber als Pornostar

Der Pottler stimmte zu, alles wurde vertraglich festgelegt – und plötzlich war er auf Pornoseiten für Amateure zu sehen! „Ich bin Kellner, ich habe das nur aus Spaß gemacht“, sagt der 42-Jährige rückblickend gegenüber der WAZ. Denkste! Denn inzwischen wurde er zu einem Porno-Casting nach Münster eingeladen, lernte eine Pornodarstellerin kennen.

Ab dann ging es steil bergauf. Antonis legte sich einen Künstlernahmen zu, Pornostar Texas Patti wurde auf ihn aufmerksam, er bekam seine erste „Beate-Uhse“-Produktion. Und aus dem Amateur wurde ein Profi. 2016 landet er bei der weltgrößten Pornomesse, der Venus in Berlin. Er bekommt einen eigenen Stand, muss plötzlich Autogramme geben.

Ruhrgebiet: Costas Antonis aus Bottrop ist ein Pornostar. Foto: FUNKE Foto Services

2018 bekam er einen Burnout

Doch nicht immer lief alles glatt. 2018 bekam er einen Burnout, am Ende wurde es zu viel für ihn, der wöchentlich mehrere Stunden lang drei Szenen drehen sollte. „Ich habe ein Jahr lang keine Filme gedreht“, so der Bottroper offen. Er konzentrierte sich stattdessen auf die Arbeit hinter den Filmen, veröffentlichte gedrehte Clips auf verschiedenen Seiten. „Zwischen 450 und 500 Clips mit verschiedenen Darstellerinnen“, so Antonis.

Noch heute arbeitet er hauptberuflich als Kellner in einem Restaurant. Seit Arbeitgeber reagiert gelassen, auch seine Familie habe seine Entscheidung für die Porno-Karriere akzeptiert. Auf der Arbeit sei er seriös, will von Gästen nichts über seine Porno-Clips hören. Der 42-Jährige: „Auf der Arbeit bin ich seriös und arbeite professionell. Und was ich privat mache, ist privat.“

Sex-Tipp für alle Männer

Es komme auch vor, dass ihm Männer immer wieder Nachrichten schicken und nach Hilfe bei Erektionsproblemen fragen. Der Pornostar habe selbst erlebt, wie Kollegen vor einem Dreh Pillen benutzen oder sich mit einer Spritze einen Wirkstoff in den Penis injizieren. Er selbst habe nie zu solchen Mitteln gegriffen. Er rät: „Man braucht keine Potenzmittel. Es ist alles Kopfsache. Wenn du im Kopf nicht frei bist, kannst du machen, was du willst.“

Übrigens: Antonis ist noch Single. Er date zwar Frauen, doch die Richtige sei noch nicht dabei gewesen. Für ihn sei es wichtig, dass man Liebe und Sex trennt. Seine Partnerin dürfe mit seinem Job als Pornodarsteller keine Probleme haben, sagt er zur WAZ. Na dann…