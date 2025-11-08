Tim aus dem Ruhrgebiet will noch einmal auf den Nürburgring: Es wird sein letztes Rennen

Der Nürburgring. Für viele einfach nur eine Rennstrecke. Für Tim aus dem Ruhrgebiet ist er viel mehr – ein letzter Traum. Der kleine Motorsport-Fan wollte unbedingt einmal selbst über die legendäre Nordschleife fahren. Kein Zuschauer, kein Zaungast. Sondern mittendrin. Jetzt wurde ihm dieser Herzenswunsch erfüllt – vom Team des ASB-Wünschewagens.

„Motor an, Wunsch erfüllt!“, schreibt das Team in einem Facebook-Post. „Womit kann man einen Motorsport-Fan so richtig glücklich machen? Unser Fahrgast Tim hatte darauf eine ganz klare Antwort: Einmal über den Nürburgring fahren!“

Tim aus dem Ruhrgebiet bekommt rasanten Wunsch erfüllt

Ein Platz im echten Rennwagen war aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich. Aber für die Wunscherfüller Ralf und Günter war schnell klar: Das hält uns nicht auf. Nach kurzer Recherche stand fest, dass auch Privat-Pkw die legendäre Nordschleife befahren dürfen. Und so wurde der Wünschewagen kurzerhand selbst zum Rennfahrzeug.

+++ Neueröffnung im Centro Oberhausen – erste 100 Besucher können jubeln +++

Früh am Morgen ging es los. Regen, grauer Himmel, nasse Straßen. Doch kurz vor dem Ziel riss die Wolkendecke auf. „Als wollte auch das Wetter Platz machen für diesen besonderen Moment“, schreibt das Team.

Display content from Facebook An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dann rollte der Wünschewagen über Start und Ziel. Kurve um Kurve. Meter für Meter. „Beim unverwechselbaren Dröhnen der Motoren grinste Tim zufrieden. Ein Tag, den er und unsere Wunscherfüller sicher nie vergessen werden!“, heißt es.

Mehr Nachrichten haben wir für dich hier zusammengestellt:

Ganz unbeobachtet waren Tim und das Team nicht. „Ich hatte Tränen in den Augen, als ich gesehen habe, wie ihr über Start und Ziel gefahren seid“, schreibt ein User, der offenbar selbst vor Ort war, unter den Facebook-Post. Ein besonderer Tag. Ein letzter Wunsch.