Tödliche Gefahr für Hunde im Ruhrgebiet – HIER musst du extrem aufpassen

Am Mittwoch (8. Oktober) wurden am südlichen Tenderingssee im Kreis Wesel im Ruhrgebiet Blaualgen gemeldet. Das gibt das Ordnungsamt der Gemeinde Hünxe und die untere Wasserbehörde des Kreises Wesel bekannt. Sofort reagierten die Beamten: Die Uferbereiche wurden mit Flatterband abgesperrt, und Warnschilder weisen auf die aktuelle Gefahr hin.

Gesundheitsgefahr für Mensch und Tier im Ruhrgebiet

Die Blaualgen sind nicht nur ein unschöner Anblick, sondern extrem gefährlich. Menschen können nach Kontakt unter anderem Übelkeit, Durchfall, und Hautreizungen erleiden. Besonders bedrohlich ist die Situation für Hunde: Für sie kann das Schwimmen in der verseuchten Zone sogar tödlich enden.

Wer daher im Ruhrgebiet einen Familienausflug mit dem Vierbeiner plant, sollte den Tenderingssee gegebenenfalls sogar ganz meiden. Hunde sind dort aber zumindest anzuleinen. Wichtig zu wissen: Nicht nur das Baden, sondern bereits der Aufenthalt nahe des Wassers kann gefährlich sein. Spaziergänge direkt am Ufer müssen also erstmal ausfallen.

Tenderingssee in NRW bleibt bis auf Weiteres gesperrt

Die Behörden erklärten weiter, dass aktuell keine Angaben zur Dauer der Sperrung gemacht werden können. Wann der Tenderingssee wieder gefahrlos nutzbar sein wird, bleibt also unklar. Bis dahin müssen Angler, Spaziergänger und Badegäste aus dem Ruhrgebiet dem Gewässer fernbleiben.

Blaualgen sind ein wiederkehrendes Problem vor allem in den warmen Monaten. Viele Gewässer in NRW werden daher regelmäßig kontrolliert, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Der Tenderingssee bleibt für den Moment jedoch eine gefährliche Zone.

Sei also immer vorsichtig, wenn du mit deinem Hund im Ruhrgebiet unterwegs bist und achte auf entsprechende Warnschilder an Badeseen!