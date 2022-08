Ruhrgebiet: Pegel der Ruhr sinkt – plötzlich machen Angler eine schaurige Entdeckung

Schockierender Fund am Donnerstag (18. August) in Ruhrgebiet. Angler haben an diesem Tag ihr Glück am Ufer der Ruhr in Schwerte probiert.

Doch sie sollten bei ihrem Ausflug im Ruhrgebiet nicht nur auf Fische stoßen.

Ruhrgebiet: Angler entdecken Schauriges am Ruhr-Ufer

Denn die Dürre der vergangenen Woche hat den Wasserpegel der Ruhr auf einen Tiefpunkt gedrückt. Dadurch mussten die Angler eine unliebsame Entdeckung machen: Sie fanden am ausgetrockneten Ufer der Ruhr Knochen! Daraufhin riefen die Entdecker die Polizei. Taucher rückten an, um den Fundort weiter zu untersuchen. Sie stießen dabei noch auf weitere Knochen.

Das ist die Ruhr:

Fluss in Nordrhein-Westfalen

Nebenfluss des Rheins

Quelle: Ruhrquelle nahe Winterberg im Rothaargebirge

Mündung: bei Duisburg Ruhrort in den Rhein

Länge: 219,3 Kilometer

Ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte zufolge sollen die Knochen bereits seit längerer Zeit im Wasser liegen. Woher die Knochen stammen und zu wem sie gehören, ist bislang völlig unklar. „Es wird noch einige Zeit dauern, bis die Analyse abgeschlossen ist“, teilte ein Sprecher der Polizei gegenüber DER WESTEN mit.

NRW: Die Polizei ermittelt nach einem Knochenfund am Ruhr-Ufer. Foto: Polizei

Extreme Dürre trocknet Flüsse im Ruhrgebiet aus

Die Ermittlungen der Polizei in dem Fall dauern an. Die extreme Trockenheit der letzten Wochen hat ihre Spuren hinterlassen. An vielen Stellen wird das Wasser knapp.

Die Wasserpegel der Flüsse in Deutschland sinken immer weiter.

Das gilt auch für die Ruhr. Durch die anhaltende Trockenheit führt der Fluss so wenig Wasser wie selten zuvor. So lag der Pegel der Ruhr in Hattingen in dieser Woche nur noch knapp über einem Meter. Wie hoch der Normalpegel hier ist, erfährst du hier bei der WAZ >>> (ak)