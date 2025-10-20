Tragödie in Schwimmbad im Ruhrgebiet – Junge (7) verstorben

Am Sonntagnachmittag (19. Oktober) haben sich in einem Schwimmbad im Ruhrgebiet dramatische Szenen abgespielt! Wie die Feuerwehr Hagen gegenüber DER WESTEN bestätigte ist ein Junge (7) im Hagener Westfalenbad verunglückt.

Das Kind sei leblos im Wasser aufgefunden worden, ehe der zuständige Bademeister direkt mit der Reanimation des Kindes begann. Wenig später trafen die Rettungskräfte ein und übernahmen die Behandlung des Kindes, brachten ihn auf schnellstem Wege ins Krankenhaus. Am Tag gab die Polizei Hagen die tragischen Neuigkeiten bekannt: Der Siebenjährige konnte nicht gerettet werden.

Tödliche Tragödie in Hagener Westfalenbad

Mehrere Notfallseelsorger kümmern sich vor Ort um Angehörige, Zeugen und das Personal des Bades, die unter Schock standen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte, ist bislang aber völlig unbekannt.

Westfalenbad geschlossen

Nach der Tragödie wurde das Schwimmbad in Hagen am Sonntag komplett geschlossen worden.

Nach Angaben des Schwimmbades waren technische Störungen Grund für die Schließung.