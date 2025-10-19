Schlimmer Badeunfall im Ruhrgebiet – Junge (7) muss reanimiert werden

Am Sonntagnachmittag (19. Oktober) haben sich in einem Schwimmbad im Ruhrgebiet dramatische Szenen abgespielt! Nach Informationen von DER WESTEN musste ein kleiner Junge (7) gar reanimiert werden. Die Feuerwehr Hagen hat den schrecklichen Unfall bestätigen können.

Das Kind sei im Westfalenbad in Hagen – im Süden des Ruhrgebiets – leblos im Wasser aufgefunden worden, ehe der zuständige Bademeister direkt mit der Reanimation des Kindes begann. Wenig später trafen die Rettungskräfte ein und übernahmen die Behandlung des Kindes.

Schlimmer Badeunfall in NRW

Der Junge wurde unter fortgesetzten Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Notfallseelsorger kümmern sich vor Ort um Angehörige, Zeugen und das Personal des Bades, die unter Schock stehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Genaue Hintergründe zu diesem Vorfall gibt es allerdings noch nicht. Die Ärzte in der Klinik versorgen den Jungen weiter – ob das Kind noch in Lebensgefahr schwebt, ist nicht bekannt. In welches Krankenhaus das Kind gebracht worden ist, ist ebenfalls noch unklar.

Westfalenbad komplett geschlossen

Nach diesen dramatischen Szenen ist das Schwimmbad in Hagen komplett geschlossen worden. Nach Angaben des Schwimmbades sind technische Störungen Grund für die Schließung. Am Sonntag (19. Oktober) werden Gäste also auf andere Badeeinrichtungen im Ruhrgebiet ausweichen müssen.

Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr sei die Reanimation des kleinen Jungen erfolgreich gewesen. Hintergründe zu dem Zustand des Kindes und zur Ursache des Vorfalls sind noch nicht bekannt. Der siebenjährige Junge wird derzeit in einem örtlichen Krankenhaus behandelt.