Ruhrgebiet: Mutter vor Augen der Kinder niedergestochen – schwer verletzt

Was für ein fürchterlicher Ausbruch von Gewalt im Ruhrgebiet! Am Samstagabend (6. Mai) wurde eine Frau (42) in ihrer eigenen Wohnung in Dorsten (Kreis Recklinghausen) von einem Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt.

Sie konnte sich nach der Attacke blutüberströmt auf die Straßen retten. Zeugen leisteten Erste Hilfe und riefen die Polizei. Der Täter (43) wurde vor dem Mehrfamilienhaus festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Ruhrgebiet: Frau vor Augen ihrer Kinder schwer verletzt

Schrecklich: Mindestens zwei Kinder wurden Zeugen des blutigen Verbrechens, auf einem Shirt eines Mädchens ist Blut zu sehen. Ein Polizist nahm ein Kleinkind auf den Schoß und tröstete es.

Das Opfer kam ins Krankenhaus und wurde notoperiert. Es besteht glücklicherweise keine Lebensgefahr.

Noch in der Nacht zu Sonntag (7. Mai) sicherten Beamte der Kripo Recklinghausen und der Kriminaltechnischen Untersuchung (KTU) Spuren am Tatort in Dorsten-Barkenberg.

Zu den Hintergründen der Bluttat macht die Polizei gegenüber DER WESTEN noch keine Angaben.

Auch ist unklar, in welchem Verhältnis Täter und Opfer zueinander standen. Eine Mordkommission ermittelt.