Es ist eine Geschichte, die zu Tränen rührt. Auch die Geschichte von „Koen“ ist keine leichte. Der Vierbeiner musste in seinem Leben schon einiges einstecken. Nun ist das Schicksal wieder nicht auf seiner Seite.

Denn „Koen“ sucht gemeinsam mit der Hundedame „Nina“ ein neues zu Hause. Bei der jetzigen Besitzerin können die beiden Hunde nicht bleiben. Diese muss nach dem Tod ihres Partner in eine neue, kleinere Wohnung ziehen, in der die Vierbeiner nicht bleiben können.

Hund-Duo sucht nach Tod des Herrchens neues zu Hause

Die „Tierfreunde Bottrop e.V.“ haben einen Post veröffentlicht, in dem die Besitzerin der zwei Hunde die beiden Vierbeiner vorstellt und so einen neuen Besitzer für Koen und Nina sucht. Der Hintergrund ist ein äußerst trauriger: Das Herrchen der beiden ist im vergangenen Jahr plötzlich verstorben. Da die Witwe nun in eine kleinere Wohnung umziehen muss, in der für Koen und Nina zu wenig Platz ist.

Neben der räumlichen Situation arbeitet die Besitzerin auch noch viel, sodass sie sich alleine nicht mehr um ihre beiden Hunde kümmern kann. Nun sollen Koen und Nina ein neues zu Hause finden – im Optimalfall zusammen. Doch auch, wenn die beiden getrennt werden würden wäre dies in Ordnung. Für beide wird nur ein Ort gesucht, an dem sie „in Frieden alt werden können“.

Beide Hunde mit bewegten Geschichten

Denn die beiden Hunde sind jeweils schon 12 Jahre alt und haben leiden beide unter bösen Krankheiten. Während Koen mit einer Schilddrüsen-Erkrankung zu kämpfen hat, leidet Nina an Spondylose und Arthrose, eine Nervenkrankheit der Hinterläufe. Beide Hunde werden mit Tabletten beziehungsweise einer Schmerztherapie behandelt. Dazu ziert das Fell von Koen eine große Narbe. Der 12-Jährige Rüde wurde mit heißem Fett übergossen und hatte im Nachgang mit der Wunde zu kämpfen – diese sei jedoch mittlerweile gut verheilt.

Das Schicksal meint es mit den beiden Hunden nun wirklich nicht sonderlich gut. Doch vielleicht finden Koen und Nina nun einen Ort, an dem sie in Ruhe alt werden können. Der Abschied von der jetzigen Besitzerin dürfte ohnehin schwer genug werden.