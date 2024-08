Ruhrgebiet: Horror-Fund im Fluss – Passant entdeckt toten Mann

Schon wieder eine Wasserleiche im Ruhrgebiet! Nach mehreren Bade-Unfällen in jüngster Zeit hat nun ein Spaziergänger in Hagen den nächsten Toten entdeckt. Als seine Kinder in der Nähe der Volme mit einem Ball spielten, rollte dieser die Böschung runter und fiel ins Wasser. Der Vater wollte ihn holen – und erlebte dabei den Schock seines Lebens.

++ Ruhrgebiet: Spaziergänger finden tote Frau im Stausee – jetzt ist klar, wer sie war ++

Denn im Wasser, in der Nähe des Ufers, lag ein lebloser Körper. Auch die alarmierten Rettungskräfte konnten am Samstag (3. August) nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ruhrgebiet: Vater findet Wasserleiche

Bei dem Toten soll es sich um einen Mann im Alter von 53 Jahren handeln. Wie lange die Person bereits tot im Wasser lag, ist unklar. Entdeckt wurde sie erst am Samstagabend. Gegen 20.15 Uhr hielt sich ein Vater mit seinen Kindern in der Nähe der Volme an der Gerberstraße auf. Sie spielten Ball, der Ball schoss in den Fluss. Der Vater wollte ihn wieder aus dem Wasser fischen und entdeckte die Leiche.

Auch aktuell: Duisburg: Nach tödlichem Bade-Unglück – Fußball-Club trauert um Spieler: „Viel zu früh“

Diese schwamm im Wasser in Ufernähe, gleich hinter der ehemaligen Agentur für Arbeit in Hagen. Der Mann verständigte sofort den Rettungsdienst, die Einsatzkräfte bargen dann den Leichnam aus dem Fluss.

Leichenfund in Hagen! Foto: Alex Talash

Ruhrgebiet: Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizei begann sogleich mit den Ermittlungen. Gegenüber DER WESTEN bestätigte am Sonntag (4. August) eine Sprecherin, dass alles nach einem tragischen Unfall aussieht. Der 53-Jährige dürfte wohl von der Böschung ins Wasser gestürzt sein. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Mehr News und Themen aus der Region haben wir hier für dich zusammengestellt:

Wie lange der Mann schon im Wasser lag, ist unbekannt, ebenso die genaue Todesursache. Dies wird nun Teil der weiteren Ermittlungen sein.