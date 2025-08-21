Nachbarschaftsstreit im Ruhrgebiet eskaliert – Mann sticht auf Anwohner ein und geht seelenruhig in Wohnung zurück

Die Hecke ist zu hoch, die Party ist zu laut – Streit unter Nachbarn ist nichts Ungewöhnliches. Doch wenn so ein Nachbarschaftsstreit in einem tätlichen Angriff endet, ist das schon eine ganz andere Hausnummer. So geschehen jetzt am Mittwochabend (20. August) in Herdecke (Ruhrgebiet).

Hier stach ein 69-jähriger Mann auf seinen 52-jährigen Nachbarn ein und kehrte danach seelenruhig in seine Wohnung zurück.

Nachbarschaftsstreit endet beinahe tödlich – Mann sticht auf Nachbarn ein

Es soll schon länger Streit zwischen den zwei Kontrahenten gegeben haben, wie die Polizei Hagen in einer Mitteilung deutlich macht. Doch am Mittwochabend (20. August) kam es zum vorläufigen, traurigen Höhepunkt. Ein 69-jähriger und ein 52-jähriger Mann gerieten gegen 21 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Zeppelinstraße in Herdecke (Ruhrgebiet) in einen Streit. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung stach der 69-Jährige plötzlich auf seinen Kontrahenten ein. Danach kehrte er einfach in seine Wohnung zurück und ließ das Opfer an Ort und Stelle zurück.

Glücklicherweise konnte der 52-Jährige noch selbständig den Notruf wählen und wurde so kurz darauf von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen

Auch die Polizei wurde verständigt und konnte so den 69-Jährigen aus dem Ruhrgebiet vorläufig festnehmen.

Die Hagener Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Hagener Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.