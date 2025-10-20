Frau besucht Grab ihres Mannes auf Friedhof im Ruhrgebiet – plötzlich stockt ihr der Atem

Wenn Menschen sterben, möchten Angehörige ihnen auf liebevolle Weise gedenken. So etwa mit Blumen, kleinen Engeln oder Fotos, die an den Verstorbenen erinnern. Doch auf dem Parkfriedhof in Bottrop machte eine Frau kürzlich eine schmerzliche Entdeckung. Auf Facebook schilderte sie, dass beim Besuch des Grabes ihres Mannes sämtliche Andenken verschwunden waren. Auch bei anderen Ruhestätten wurde auf dem Friedhof im Ruhrgebiet kräftig aufgeräumt. Und das nicht von Dieben – sondern von offizieller Stelle!

Nun hat die Friedhofsverwaltung Bottrop auf Anfrage unserer Redaktion Stellung bezogen und erklärt, warum die Aufräumaktion durchgeführt wurde.

Friedhofsverwaltung bezieht Stellung

Auf Anfrage unserer Redaktion erklärte die Friedhofsverwaltung Bottrop, dass solche Aktionen künftig regelmäßig stattfinden sollen. In der Vergangenheit seien Abräumungen „in längeren, unregelmäßigen Abständen durchgeführt“ worden. Um eine bessere Planbarkeit für Angehörige zu schaffen und „eine Anhäufung von satzungswidrig aufgestellten Dekorationsgegenständen zu vermeiden“, werde die Reinigung der Flächen nun etwa alle zwei Wochen erfolgen.

Eine Aufbewahrung der entfernten Dekoartikel sei allerdings „aufgrund fehlender Lagerkapazitäten nicht möglich.“ Außerdem bestehe „die Gefahr, Gegenstände an eine unberechtigte Person herauszugeben.“

Aufräumaktion auf Bottroper Friedhof: Verwaltung entschuldigt sich

Laut Friedhofssatzung sind auf den Ablageflächen der Gemeinschaftsgräber nur „kleine Blumengebinde und Grabkerzen“ erlaubt. Das Aufstellen weiterer Dekorationen sei „nicht zulässig.“ Zwar habe man das in der Vergangenheit teilweise geduldet, doch „da dies überhandgenommen hat und sich daraus eine erhebliche Verkehrssicherungsbeeinträchtigung ergeben hat“, sehe man nun dringenden Handlungsbedarf.

Viele Angehörige fragen sich, warum sie nicht vorab informiert wurden. Laut Stadt erhalten alle Nutzungsberechtigten bereits beim Erwerb der Grabstätte ein Informationsschreiben zu den geltenden Regeln. Eine individuelle Vorwarnung sei jedoch „aufgrund der Vielzahl leider nicht möglich.“ Zudem stellten „auch andere, unbekannte Personen“ Gegenstände ab. Nach den jüngsten Vorfällen will die Stadt Bottrop nun für mehr Transparenz sorgen.

„Beabsichtigt ist derzeit, im November eine Aufklärungsaktion auf den digitalen Kanälen der Stadt Bottrop hinsichtlich der Vor- und Nachteile der einzelnen Grabarten durchzuführen.“ Für die Zukunft kündigt die Verwaltung an, die Räumungen „pietätvoller umzusetzen“ und bittet für das kürzlich stattgefundene Vorgehen um Entschuldigung.