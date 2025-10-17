Schwerer Unfall im Ruhrgebiet – Mann stirbt!

Am Donnerstagabend (16. Oktober) kam es auf der Breite Straße (B225) in Marl zu einem dramatischen Unglück, wie die Polizei einen Tag später mitteilt.

Ein 77-Jähriger war mit seinem Rollator unterwegs, als er beim Überqueren der vielbefahrenen Straße von einem Auto erfasst wurde. Der Unfall kostete ihn letztlich das Leben.

Schockmoment auf der Breite Straße im Ruhrgebiet

Der Unfall im Ruhrgebiet ereignete sich gegen 19.30 Uhr zwischen der Riegestraße und der Schillerstraße, in Höhe der Haltestelle „Am Volkspark“. Ein 55-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen war in Richtung seiner Heimatstadt unterwegs, als der ältere Mann plötzlich auf die Fahrbahn trat. Der Crash war nicht mehr zu verhindern.

Die eintreffenden Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten Senioren vor Ort und brachten ihn unter Lebensgefahr ins Krankenhaus. Doch trotz der Bemühungen der Ärzte verstarb der Mann noch am selben Abend. Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt, steht aber sichtlich unter dem Schock des Geschehenen.

Unfall erfordert umfangreiche Maßnahmen in Ruhrgebietsstadt

Die Polizei sperrte die Breite Straße für mehrere Stunden vollständig ab, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Ein speziell geschultes Team sicherte Spuren und befragte mögliche Zeugen. Warum es zu der Kollision kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Beamten dauern aktuell an.

Dieser tragische Vorfall erinnert daran, wie gefährlich die Straßen im Ruhrgebiet sein können. Besonders ältere Menschen, aber auch Verkehrsteilnehmer, sollten beim Überqueren von Straßen große Vorsicht walten lassen, um Tragödien wie diese zu vermeiden.

Ruhrgebiet besonders häufig von Unfällen betroffen

Unfälle mit Fußgängern kommen in der Region leider immer wieder vor. Gerade auf stark befahrenen Straßen wie der B225 in Marl steigt bei Dunkelheit die Gefahr. Die Behörden im Ruhrgebiet appellieren erneut an alle Verkehrsteilnehmer, besonders in der Dämmerung aufmerksam zu bleiben – solche Unfälle könnten oft vermieden werden.

Im Gedenken an den verstorbenen Mann wird Mahnung laut, sich gegenseitig im Straßenverkehr besser wahrzunehmen und gegenseitig zu schützen.