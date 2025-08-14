Mann will in Ruhrgebiet-Kanal springen – und stirbt

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Mittwochabend (13.8.) in Waltrop am Ruhrgebiet-Kanal. Ein 45-jähriger Mann aus Dortmund wollte offenbar von der Drucks-Brücke am Dortmund-Ems-Kanal springen.

Beim Versuch, auf die Brücke zu klettern, rutschte er ab und stürzte unglücklich. Der Aufprall auf den Straßenrand war tödlich.

Gefahren des Schwimmens im Ruhrgebiet-Kanal

Die Polizei geht von einem Unfall ohne Fremdeinwirkung aus. Besonders bei sommerlichem Wetter nutzen Menschen das Ufer des Ruhrgebiet-Kanals gerne als Badeort. Nach dem Sturz alarmierte die Waltroper Feuerwehr sofort Rettungsdienst, Hauptwache und Notarzt. Trotz schneller Hilfe und Reanimationsmaßnahmen konnte der 45-Jährige laut den „Ruhr Nachrichten“ nicht mehr gerettet werden.

Die Waltroper Feuerwehr nutzte den Vorfall, um erneut vor den Gefahren im Ruhrgebiet-Kanal zu warnen. Sprünge von Kanalbrücken und das Schwimmen in der Nähe von Schiffen seien extrem gefährlich und auf Bundeswasserstraßen verboten. Jochen Möcklinghoff erklärte: „1000-mal geht es gut, und dann komme es doch wieder zu einem schlimmen Unfall.“

Sicherheitsvorkehrungen im Ruhrgebiet-Kanal

Der Ruhrgebiet-Kanal birgt nicht nur Gefahren durch Sprünge, sondern auch durch Strömungen und Schiffe. Die Feuerwehr appelliert an die Vernunft der Menschen. Sicherheitsvorkehrungen am Kanal sollten unbedingt beachtet werden, um tragische Unfälle wie diesen zu vermeiden.

Es gilt, das Risiko beim Schwimmen und Springen niemals zu unterschätzen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.