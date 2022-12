Ruhrgebiet: Mehrere Jugendliche spurlos verschwunden – wo sind Emily (14), Alicia (14) und Vincent (15)?

Gleich mehrere Vermisstenfälle im Ruhrgebiet beschäftigen die Polizei Recklinghausen. Am Donnerstag (1. Dezember) vermeldeten die Beamten gleich drei verschiedenen Fälle von verschwundenen Jugendlichen zwischen 14 und 15 Jahren.

Kannst du der Polizei helfen, Emily (14), Alicia (14) und Vincent (15) wiederzufinden?

Ruhrgebiet: Emily (14) könnte sich in Essen aufhalten

Die 14 Jahre alte Emily Ann-Catrin aus Oer-Erkenschwick ist seit dem 26. November verschollen. Zuletzt hatten ihre Angehörigen sie noch in der Stadt Essen gewusst. Dort könnte sie sich auch jetzt noch aufhalten, wie die Polizei Recklinghausen vermutet. Vor allem am Hauptbahnhof oder in größeren Einkaufszentren sollten die Bürger deshalb die Augen nach ihr aufhalten.

Die Polizei hat das Mädchen mittlerweile zur Fahndung ausgeschrieben und auch ein Foto der Jugendlichen geteilt. Emily ist etwa 1,63 Meter groß und schlank. Sie hat langes schwarzes Haar und blaue Augen. Auf dem Foto, das der Polizei vorliegt, trägt sie ihr Haar noch in einem natürlichen Blond-Ton – ein Polizeisprecher erklärte jedoch gegenüber DER WESTEN, dass Emily aktuell schwarze Haare trage. Man bedauere, kein aktuelleres Foto zu besitzen.

Das ist Emily aus dem Ruhrgebiet. Foto: Polizei Recklinghausen

Die Polizei hofft darauf, dass vor allem Bekannte das Mädchen entdecken könnten. Und die würden sie natürlich auch anhand ihres Gesichts erkennen. Besonders auffällig an ihr ist ein Muttermal an der Unterlippe und eine Narbe an ihrer linken Augenbraue. Zuletzt wurde sie zudem in einer Leggins und einer Steppjacke gesehen.

Mehr Meldungen aus dem Ruhrgebiet und der Umgebung:

Falls du weißt, wo sich das Mädchen aufhält oder Hinweise zu ihrem Verbleib liefern kannst, dann melde dich bitte bei der Polizei Recklinghausen. Die nimmt Anrufe bezüglich der vermissten Emily unter der Telefonnummer 0800 2361 111 entgegen.

Wo ist Alicia? 14-Jährige aus Marl hatte Kontakte nach Mülhemi

Seit Dienstag (29. November, 16.45 Uhr) wird auch die 14-jährige Alicia Y. aus Marl vermisst. Sie kommt ursprünglich aus dem Bereich Euskirchen und hat noch sporadische Kontakte in Mühlheim an der Ruhr, teilte die Polizei Recklinghausen mit. Meistens nutze sie die Bahn, um sich fortzubewegen.

Wo ist Alicia (14) aus Marl? Foto: Polizei Recklinghausen

Laut Polizei hat die 14-Jährige Bezüge nach Euskirchen und Mühlheim an der Ruhr. Man vermutet, dass sie sich deshalb auch dort aufhalten könnte. Mit einem Foto (siehe oben) der 14-Jährigen hofft die Polizei nun, die Jugendliche schnell wiederfinden zu können. Wer das Mädchen gesehen hat oder weiß, wo sie sich aktuell aufhält, wird gebeten, die Polizei unter der 0800/2361 111 anzurufen.

Vincent E. (15) aus Recklinghausen – hast du ihn gesehen?

Zusätzich bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach Vincent E. aus Recklinghausen. Der 15-Jährige gilt bereits seit vergangenem Donnerstag (24. November) als verschwunden – also seit einer ganzen Woche! Zwischenzeitliche Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort brachten bisher keinen Erfolg. Auch hier veröffentlichte die Polizei ein Foto, um den Jugendlichen schnell aufspüren zu können.

Wo ist Vincent E. (15) aus Recklinghausen? Foto: Polizei Recklinghausen

„Es gibt Bezugspunkte zum Bereich Bahnhofstraße in Gladbeck und nach Essen“, teilte die Polizei mit. Wer den 15-Jährigen sieht oder weiß, wo er aktuell ist, der wird gebeten, die Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) anzurufen.