Ruhrgebiet: Immer mehr Corona-Hotspots im Revier – diese Zahlen sind alarmierend!

Alarmierende Corona-Zahlen im Ruhrgebiet!

Die Covid-19-Fälle im Ruhrgebiet nehmen zu. Vor allem fünf Kreise kristallisieren sich nun als Corona-Hotspots heraus.

Dass NRW stark vom Coronavirus getroffen wurde, ist bekannt. Doch nun steigt vor allem in diesen Kreisen die Infektionsrate deutlich an:

Bochum

Duisburg

Herne

Unna

Hagen

Herne ist mit durchschnittlich 30,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche Spitzenreiter im Ranking. Hagen (29,7) und Bochum (29,3) folgen knapp dahinter, wie „Bild“ berichtet. Das Blatt bezieht sich dabei auf Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI).

Corona: Immer mehr Betrugsfälle ++ Coronavirus auf diesem Fast Food nachgewiesen

Unna kommt dabei auf 26,9 und Duisburg 26,3 Neuinfektionen.

Infektionsraten nur in Bayern höher als im Revier

Diese Zahlen gehören zu den höchsten in ganz Deutschland. Lediglich im bayerischen Dingolfing-Landau-Kreis erreichen die Zahlen noch krassere Dimensionen: Hier wurden sogar 100,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern über sieben Tage hinweg gemeldet. Im dortigen Mamming gab es zwei zusammenhängende Ausbrüche – auf einem Gemüsehof und in einer benachbarten Konservenfabrik steckten sich mehr als 470 Menschen mit Covid-19 an.

Der Unterschied zum Ruhrgebiet: Im Revier kann man die hohen Zahlen auf keine derartigen Einzelausbrüche festlegen. Urlaubsrückkehrer, Ansteckungen im Familienkreis oder am Arbeitsplatz – es gebe bei den Zahlen im Ruhrgebiet keine einheitlichen Cluster, so „Bild“. Das mache die Angelegenheit deutlich schwerer.

„Deshalb appellieren wir dringend an alle Bürgerinnen und Bürger: halten Sie sich strikt an die Hygieneregeln und verzichten Sie darauf, an Veranstaltungen mit vielen Menschen teilzunehmen“, teilte die Stadt Bochum nach einer Krisenstabssitzung in dieser Woche mit. „Selbst die Gartenparty mit Freunden kann schon zu einer Verbreitung des Virus führen.“ (at)