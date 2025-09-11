Erschreckender Trend im Ruhrgebiet – mit großem Einfluss auf die Kommunalwahl in NRW

Ganz Deutschland schaut am Sonntag (14. September) gebannt auf die Kommunalwahl in NRW. Es ist der nächste Stimmungstest nach der Bundestagswahl im Frühjahr, bei der vor allem AfD und Linke als Gewinner hervorgingen.

Werden die einstigen Volksparteien CDU und SPD bei der Kommunalwahl in NRW die nächsten Rückschläge erleben? Nach einer letzten Umfrage vor der Wahl am Sonntag von „Infratest dimap“ zeichnet sich ab, in welche Richtung es gehen könnte. Besonders die Ergebnisse aus dem Ruhrgebiet geben Anlass zur Sorge.

Ruhrgebiet vor Kommunalwahl in NRW besonders unzufrieden

Aus der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts im Auftrag des „WDR“ lässt sich ein Zusammenhang zwischen allgemeiner Zufriedenheit mit den eigenen Lebensbedingungen und der Wahl der Partei ablesen. Während Wählerinnen und Wähler der Grünen ihre Zufriedenheit mit 90 Prozent angeben, sind es bei AfD-Wählerinnen und Wählern nur 53 Prozent (mehr dazu hier >>>).

Besonders erschreckend: Bei der Umfrage gaben 77 Prozent der Befragten in NRW an, mit ihren Lebensbedingungen zufrieden zu sein – im Ruhrgebiet sind es nur 66 Prozent. Befragt wurden dabei Menschen in Essen, Bochum, Bottrop, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim, Oberhausen und Gladbeck. In Dortmund gab es eine eigenständige Umfrage. Dabei gaben 69 Prozent der Befragten an, mit ihren Lebensbedingungen zufrieden zu sein.

Düstere Aussichten im Ruhrgebiet

Dabei bewerteten die Menschen im Ruhrgebiet zahlreiche Themen deutlich schlechter als in anderen Regionen von NRW. Beim Thema Sicherheit sind weniger als die Hälfte der Befragten zufrieden (48 Prozent). Zum Vergleich: Im Münsterland waren es 73 Prozent. Ähnlich die Lage bei der Bewertung der Integration. Hier sind weniger als ein Drittel der Befragten (30 Prozent) im Ruhrgebiet zufrieden. Im Münsterland sind es immerhin 42 Prozent. Vergleichsweise zufrieden sind die Menschen dagegen mit ihren Möglichkeiten auf dem Wohnungsmarkt.

Die Umfrage deutet auch ein großes Stadt-Land-Gefälle hin. So ist die Unzufriedenheit bei den Themen Sicherheit, Schulen und Kitas sowie der Zustand der Infrastruktur im großstädtischen Bereiche besonders ausgeprägt. In Kleinstädten herrscht ein deutlicher Unmut über den Zugang zum öffentlichen Nahverkehr. Kommunalpolitiker müssen diese Unzufriedenheit nach der Wahl zum Auftrag nehmen, um die Stimmung in ihren Regionen wieder anzukurbeln.

Für die repräsentative Umfrage hat „Infratest dimap“ im August 5.500 Wahlberechtigte befragt.