Das Ruhrgebiet nach den Kommunalwahlen – hier erfährst du das Wichtigste zum Mitreden

In fast allen Städten im Ruhrgebiet wird zwar in zwei Wochen erneut gewählt – dann stehen die Stichwahlen für die Oberbürgermeister-Posten an. Doch es zeichnen sich schon klare Trends bei den NRW-Kommunalwahlen ab. Vor allem die AfD feierte Triumphe. Die SPD dagegen erlebte nicht das befürchtete Total-Debakel.

Die größten AfD-Hochburgen im Ruhrgebiet

Überall im Ruhrpott legte die AfD kräftig zu. Ihr größter Erfolg bei den Kommunalwahlen 2025: Im Stadtrat von Gelsenkirchen wird die AfD mit 29,9 Prozent sogar fast stärkste Kraft. Die SPD liegt in ihrer traditionellen Bastion nur 0,5 Prozentpunkte vorne. Außerdem schickt die Rechtsaußen-Partei ihren Kandidaten Norbert Emmerich in die Stichwahl um den OB-Posten.

Auch in Duisburg tritt AfD-Mann Carsten Groß bei der OB-Stichwahl an, auch wenn er vermutlich gegen Sören Link von der SPD chancenlos sein wird. Der Sozialdemokrat kam auf 46 Prozent. In Hagen gab es einen Dreikampf, bei dem AfD-Politiker Michael Eiche knapp hinter dem CDU-Kandidaten Rehbein, aber hauchdünn vor SPD-Kandidat Köhler einen Platz in der Stichwahl ergatterte.

In Duisburg, Oberhausen, Herne, Bottrop, Castrop-Rauxel, Hagen kommt die AfD auf jeweils deutlich über 20 Prozent – und gewinnt damit erheblich an Stimmgewicht in den Stadträten.

SPD kann sich noch behaupten – letzte Mega-Hochburg in Hamm

Trotz des Aufschwungs der AfD bleibt die SPD weiterhin die dominierende Partei im Ruhrgebiet, auch wenn der Abstand zur politischen Konkurrenz deutlich kleiner geworden ist und manches von den Ergebnissen der kommenden Stichwahlen abhängt.

So geht SPD-Mann Thomas Westphal als leichter Favorit in die OB-Stichwahl in der Sozi-Festung Dortmund. In Duisburg, Bottrop, Bochum, Gelsenkirchen, Witten sieht es ähnlich aus.

In Hamm dagegen ist die Sozi-Welt noch wie in alten Zeiten! OB Marc Herter verteidigte sein Amt mit erstaunlichen 63,6 Prozent! Auch im Hammer Stadtrat kommen die Sozialdemokraten auf starke 46,2 Prozent. In Herne und Castrop-Rauxel jubeln die Genossen ebenso – Frank Dudda und Rajko Kravanja machen im ersten Wahlgang das Rennen.

CDU muss um Prestigeposten in Essen zittern

Landesweit ist die CDU mit rund 33 Prozent (WDR-Hochrechnung um 21.43 Uhr) eindeutig die stärkste Kraft geblieben. Das Ruhrgebiet aber war für die Christdemokraten schon immer ein schwieriges Pflaster.

In Essen will die CDU unbedingt den prestigeträchtigen OB-Posten von Thomas Kufen verteidigen. Nach dem ersten Wahlgang liegt der Amtsinhaber auch mit rund 42 Prozent deutlich vorne, doch kann er ausreichend Unterstützer in zwei Wochen mobilisieren? SPD-Frau Julia Klewin hat zwar einen Rückstand von über 20 Prozent, könnte aber möglicherweise im linken Lager (Grüne, Die Linke) noch Unterstützer gewinnen.

Ähnlich ist die Situation in Mülheim an der Ruhr, in Oberhausen und in Witten. Gelingt es der CDU in den Stichwahlen die Bürgermeister-Sessel von Marc Bucholz, Daniel Schranz und Lars König zu verteidigen?

Grüne verlieren in den Großstädten erheblich an Rückhalt

Bei der Kommunalwahl 2020 schien sich der Trend zu festigen, wonach die Grünen mittelfristig zu DER Großstadtpartei wurden und der SPD im Ruhrgebiet ihren Platz streitig machten. Die diesjährigen Kommunalwahlen sind allerdings ein herber Rückschlag für die Grünen im tiefen Westen (passend dazu: Parteichef mit Ausrede in WDR-Interview). Geblieben ist nur noch die Kernwählerschaft.

Vielerorts haben sie über sechs und teilweise über acht Prozentpunkte verloren. Mit den OB-Stichwahlen Ende September hat die Partei nur direkt etwas in Bochum zu tun. Da kandidiert Jörg Lukat auf dem Ticket von SPD und Grünen. Möglicherweise ein Modell mit Zukunft für das linksliberale Lager?