Schreckliche Tat im Ruhrgebiet! Kindergarten-Mitarbeiter soll 8 Mädchen sexuell missbraucht haben

Es ist eine grauenvolle Tat, die sich in einem Kindergarten im Ruhrgebiet abgespielt haben soll. Einem Kindergarten-Mitarbeiter aus Marl wird vorgeworfen, mehrere Kindergartenkinder sexuell missbraucht zu haben.

Wie die Polizei Recklinghausen am Samstagmorgen (13. September) mitteilt, sollen die Missbrauchsopfer dabei teilweise gefilmt worden sein.

Ruhrgebiet: Sexueller Missbrauch im Kindergarten

Nach ersten Ermittlungen sollen insgesamt acht Mädchen im Alter von drei bis fünf Jahren betroffen sein. Die Taten sollen zum Teil auf Videos festgehalten worden sein. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten fanden die Ermittler mehrere Datenträger, die umgehend sichergestellt wurden.

Die mutmaßlichen Missbrauchsfälle im Ruhrgebiet sollen im Zeitraum zwischen Dezember 2024 und April 2025 in den Räumlichkeiten des Kindergartens stattgefunden haben.

Weitere Details will die Polizei Recklinghausen aus Gründen des Opferschutzes nicht bekanntgeben, die Eltern der Kinderopfer wurden aber bereits in Kenntnis gesetzt.

Der mutmaßliche Täter aus Marl sitzt seit Anfang September in Untersuchungshaft, gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen laufen derzeit weiter.