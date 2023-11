Ruhrgebiet: Mann tötet Frau und Kinder (5 und 7) – Ermittler enthüllen perfide Details

Dieser Fall hat die Menschen im gesamten Ruhrgebiet aus der Fassung gebracht. Mitte Mai dieses Jahres erhielt die Polizei einen besorgniserregenden Anruf. Eine Frau meldete, dass sie ihre Freundin (37) aus Herten seit längerer Zeit telefonisch nicht erreichen konnte.

Daraufhin rückten Rettungskräfte zur Wohnung der 37-Jährigen aus. Weil niemand die Tür öffnete, verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zur Wohnung im Ruhrgebiet. Sie sollten zu spät kommen. Die Frau war bereits tot – genau wie ihre beiden Töchter (†5 und †7).

Ruhrgebiet: Mann löscht seine Familie aus

Es war ein Bild des Grauens. Die drei leblosen Körper wurden alle drei im Schlafzimmer aufgefunden. Die Rettungskräfte alarmierten sofort die Polizei, weil Spuren auf eine nicht-natürliche Todesursache deuteten. Die Polizei verdächtigte den Lebensgefährten (damals 35), der zunächst auf der Flucht war. Wie die Beamten ihm auf die Spur kamen, kannst du hier nachlesen >>>.

Der Mann sollte nach Angaben der Polizei später im Verhör gestehen, seine Partnerin und die gemeinsamen Töchter getötet zu haben. Als Motiv nannte er Beziehungsschwierigkeiten. Am Montag (13. November) startete nun der Prozess gegen den mittlerweile 36-jährigen Angeklagten vor dem Bochumer Landgericht. Im Rahmen der Ermittlungen kamen erschreckende Details ans Tageslicht.

Der Angeklagte schwieg am ersten Prozesstag vor dem Landgericht Bochum. Foto: Federico Gambarini/dpa

Details der Tat lassen erschaudern

Der Anklage zufolge räumte der 36-Jährige in den Vernehmungen ein, dass seine Frau sich von ihm trennen und in die Türkei fliegen wollte. Besonders perfide: Der türkische Staatsangehörige soll seine Familie im Glauben gelassen haben, dass er sie am nächsten Tag zum Flughafen bringen und deshalb in der Wohnung bleiben wolle. Doch was dann passierte, lässt einem das Blut in den Adern gefrieren.

Erst soll er seine Frau erstickt haben und dann die beiden Töchter einzeln in das Schlafzimmer gerufen haben. Beide wehrlosen Kinder soll er dann auf dem Bett mit einem Kissen erstickt haben. Zu den Vorwürfen äußerte sich der Angeklagte am ersten Prozesstag nicht. Gut möglich aber, dass sich der 36-Jährige im Verlauf des Prozesses noch einlässt. Das Gericht kündigte bereits an, Videomitschnitte der Vernehmungen des Mannes bei der Polizei im Gerichtssaal vorspielen zu wollen. (mit dpa)