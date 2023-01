Ruhrgebiet: Unbekannter fällt über Mutter mit Kind (5 ) her ++ Lebensgefahr ++ Hubschrauber-Einsatz

Brutaler Gewaltausbruch im Ruhrgebiet am frühen Montagmorgen (16. Januar)! Gegen 7.50 Uhr ist eine Frau (32) gemeinsam mit ihrem Sohn (5) an der Ecke Beethovenstraße/ Über den Knöchel in Herten unterwegs gewesen. Plötzlich wurde die 32-Jährige Hertenerin von einem bislang unbekannten Mann attackiert.

Der Angreifer fiel über die 32-Jährige Mutter aus Herten her und fügte ihr lebensgefährliche Verletzungen zu. Seitdem ist der Mann auf der Flucht. Die Polizei fahndet im gesamten Ruhrgebiet nach dem Täter.

Ruhrgebiet: Mutter in Lebensgefahr – Hubschrauber-Einsatz

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. „Es ergaben sich jedoch erste Erkenntnisse, die auf eine mögliche Beziehungstat hindeuten könnten“, erklärte die Polizei Recklinghausen. Es liegen bislang keine Informationen darüber vor, ob der Mann bewaffnet war. Die Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt, um den Fall aufzuklären. Nach Angeben der Beamten hatte der Täter körperlich nur die Frau angegriffen. Dem fünfjährigen Kind fehlte augenscheinlich nichts. Doch auch der Junge kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei flüchtete der brutale Täter nach der Tat in Richtung Backumer Tal. Auf der Suche nach dem Mann setzten die Beamten unter anderem einen Hubschrauber und einen Spürhund ein. Bislang blieben alle Fahndungsversuche allerdings erfolglos.

Fahndung im Ruhrgebiet: So wird der Täter beschrieben

Deshalb bittet die Polizei jetzt die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach dem Angreifer. Der flüchtige Mann wird folgendermaßen beschrieben:

1,70 bis 1,80 Meter groß

korpulent

schwarze Haare

Zum Zeitpunkt der Tat soll der Mann eine olivgrüne Bomberjacke mit Lederapplikationen getragen haben. Ansonsten war der Mann dunkel gekleidet. Eine Mütze, die er anfangs noch auf dem Kopf hatte, ließ er am Tatort zurück.

Du hast zum Zeitpunkt der Tat in der Nähe des Tatortes etwas Auffälliges beobachtet oder kannst Angaben zu dem gesuchten Mann im Ruhrgebiet machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Recklinghausen unter der Nummer: 0800 2361 111.