Frau macht im Ruhrgebiet entsetzlichen Anblick – „Muss sich was ändern!“

Als Diane Vorliceks am Sonntag (3. August) aus ihrer Wohnung in Herne (Ruhrgebiet) geht, ahnt sie noch nichts Böses. Doch auf ihrer Spazierrunde muss sie einen für sie schockierenden Anblick machen.

Denn auf ihrem Weg findet sie allerlei Überreste von Essen, Verpackungen und sonstigem Müll. Doch anstatt sich nur aufzuregen, fällt die entsetzte Ruhrpottlerin einen Entschluss und schreitet zur Tat. Mit einem Appell möchte sie ihre Mitmenschen in Herne nun wachrütteln.

Müll über Müll im Ruhrgebiet

„Ich bin ehrlich gesagt jedes Mal aufs Neue schockiert, wenn ich meine Spazierrunden mache. Heute früh: eine ganze riesengroße Tüte voll Müll, gesammelt in nicht mal einer Stunde“, berichtete Diane Vorliceks in einer Facebook-Gruppe und lässt ihrem Unmut freien Lauf.

++ Experte lässt für NRW aufhorchen! „Längste Schön-Wetter-Phase des Sommers“ ++

Denn als sie rund vier Stunden später nochmal die gleiche Runde geht, fängt ihre Arbeit gefühlt von vorne an. „Nochmal zwei Hände voll. Zigarettenstummel, Bonbonpapier, Folien, zertretene Trinkpäckchen, einfach alles liegt rum.“ Ein besonders trauriges Bild habe sich ihr hinter der Feuerwehr, beim alten Friedhof geboten. „Rund um den Mülleimer lagen 10–20 Tüten mit Hundekot, einfach hingeschmissen. Warum? Der Mülleimer war nicht mal überfüllt“, äußert sie sich entsetzt.

Eine ganze Mülltüte hat die Frau aus Herne gesammelt. Foto: privat

Frau sagt dem Müll in Herne den Kampf an

Doch anstatt sich nur über das scheinbare Müll-Problem aufzuregen, denkt die Hernerin über Lösungsansätze nach. Zunächst einmal appelliert sie an die Vernunft und das Gewissen ihrer Mitmenschen: „Es ist kein Aufwand, Müll mitzunehmen. Und noch viel weniger Aufwand, ihn nicht einfach achtlos wegzuwerfen. Die Stadt gehört uns allen – wäre schön, wenn wir uns auch gemeinsam darum kümmern würden.“

Weitere News:

Im zweiten Schritt kommt sie auf die Idee, ob eine gemeinschaftliche Müllsammelaktion Abhilfe schaffen könnte. Oder aber vermehrte Hinweise an die Stadt Herne. Auch für andere Vorschläge zeigt sie sich offen, doch eines steht für Diane Vorliceks fest: „Irgendwas muss sich ändern!“