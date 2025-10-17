Kleines Mädchen stürzt im Ruhrgebiet aus dem Fenster – schwer verletzt!

Nach ersten Informationen von DER WESTEN soll am Freitagmittag (17. Oktober) ein Kind im Ruhrgebiet aus dem Fenster der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses gestürzt sein. Zeugen fanden es schwer verletzt auf der Corneliusstraße in Herne-Holsterhausen vor, wie die Polizei gegenüber dieser Redaktion bestätigte.

Bei dem Kind soll es sich um ein Mädchen im Kleinkindalter handeln. Weitere Angaben zur Identität der Kleinen oder Ursache des Unglücks kann ein Sprecher der Polizei derzeit noch nicht mitteilen. Die Eltern des Kindes sollen allerdings zum Zeitpunkt des Sturzes zu Hause gewesen sein.

Kind stürzt aus zweiter Etage im Ruhrgebiet

Wie die Polizei gegenüber DER WESTEN angibt, würden „Sprachbarrieren“ derzeit die Aufklärung des Unglücks erschweren. Den Ermittlern wären unterschiedliche Versionen, wie es zu dem verhängnisvollen Sturz im Ruhrgebiet kommen konnte, vorgelegt worden.

+++ Lotto-König Chico nach Schüssen auf Ferrari mit schlimmer Befürchtung: „Könnte heulen“ +++

Zum aktuellen Zeitpunkt könnte die ermittelnde Polizei Bochum noch keine weiteren Angaben machen. Wie die „WAZ“ zunächst berichtete, waren den Beamten zunächst ein Treppensturz oder auch ein Verkehrsunfall als Grund für die schweren Verletzungen des Kleinkindes genannt worden.

Rettungshubschrauber muss anrücken

Aufgrund der Schwere der Verletzungen bei dem Kind wurde ein Rettungshubschrauber nach Herne angefordert. Dieser brachte das kleine Mädchen in eine Spezialklinik. Die Ermittlungen in dem Fall aus dem Ruhrgebiet dauern an.

Diese Themen könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Auch ein anderer Fall aus dem Ruhrgebiet entsetzt jetzt! In Marl soll am Donnerstagabend (16. Oktober) ein Mann mit seinem Rollator schwer verunglückt sein. Ein Auto hatte ihn erfasst. Kurzzeitig schwebte er in Lebensgefahr. Doch mittlerweile sei der Rentner verstorben. Mehr Informationen liest du hier >>>.