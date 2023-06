Ruhrgebiet: Feuer-Drama in Wohnung! Für Vierbeiner kommt jede Hilfe zu spät

Feuer-Alarm in Herne! In der Ruhrgebiets-Stadt war am Mittwochnachmittag ein heftiger Brand ausgebrochen. Aus einer Wohnung schlugen die Flammen, die Feuerwehr war schnell vor Ort – doch dann wurde es noch dramatischer.

Plötzlich sickerte durch, dass sich noch Menschen in der Wohnung befinden sollen. In Herne im Ruhrgebiet herrschte plötzlich Alarmstufe rot – und der Einsatz endete mit einer traurigen Nachricht.

Ruhrgebiet: Feuer in Herne kostet Katzen-Leben

Es war 16.25 Uhr am Mittwoch (21. Juni), als bei der Feuerwehr in Herne ein Notruf einging. Auf der Hiberniastraße im Süden der Revierstadt war in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen. Und das hatte es in sich.

+++ NRW: Cannabis-Legalisierung auf dem Vormarsch – wird diese Ruhrgebiets-Stadt Vorreiter? +++

Die Flammen schlugen aus den Fenstern, als die Einsatzkräfte der Feuerwehr kurze Zeit später am Ort des Geschehens eintrafen. Und die riefen sofort Verstärkung. Die Nachricht machte die Runde, es befänden sich womöglich noch Menschen in der brennenden Wohnung.

Für eine Katze kam jede Hilfe zu spät

„Durch den Einsatzleiter wurden sofort zwei Trupps zur Menschenrettung und parallel ein Außenangriff eingeleitet“, berichtete die Feuerwehr anschließend. Das Feuer drohte bereits, auf den Dachstuhl überzugreifen, als die erleichternde Nachricht kam: Kein Mensch ist mehr in der Brandwohnung.

Auch konnte das Übergreifen auf den Dachstuhl verhindert werden. Dennoch endete der Einsatz mit einer traurigen Nachricht. Nach der Löschung des Brandes wurde in der Wohnung eine Katze gefunden. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Mehr aktuelle Nachrichten aus der Region:

46 Feuerwehrleute waren in der Spitze am Einsatz beteiligt. Die Lösch-Aktion im Ruhrgebiet dauerte noch lange an, da Glutnester und aufwendige Nachlöscharbeiten noch einige Zeit in Anspruch nahmen.