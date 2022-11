Ruhrgebiet: Schwerer Unfall! Eine Person in Auto eingeklemmt

Schlimmer Verkehrsunfall im Ruhrgebiet! In Herdecke an der Stadtgrenze zu Dortmund ist ein Transporter in ein parkendes Auto gekracht. Es gab vier verletzte Personen, drei davon schwer.

Wie eine Sprecherin der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis gegenüber DER WESTEN bestätigte, seien alle mittlerweile im Krankenhaus und außer Lebensgefahr. Die Bundesstraße B54 in Herdecke sei aktuell allerdings noch gesperrt.

Ruhrgebiet: Verletzter muss aus Auto geschnitten werden

Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr auf der Bundesstraße B54 – auch Wittenbräucker Straße genannt – in Fahrtrichtung Dortmund. Ein Boxer, also ein höher gelegtes Auto, war aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in ein am Straßenrand parkendes Auto gefahren.

Die drei Insassen darin wurden bei dem Zusammenstoß allesamt verletzt, zwei von ihnen sogar schwer. Und auch der Transporter-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Herdecke eintrafen, klemmte ein Insasse noch im Wagen. Die Feuerwehr musste die Person in Zusammenarbeit mit einem Notarzt aus dem Auto schneiden und dazu auch das Dach des Fahrzeugs entfernen.

Ruhrgebiet: Von dem Unfallwagen ist nicht mehr viel übrig. Foto: news4 Video-Line/ Markus Wüllner

Der Rettungsdienst brachte die vier Personen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestünde allerdings nicht, wie die Polizeisprecherin versicherte.

Herdecke: B54 noch gesperrt

Die Polizei sperrte indes die Bundesstraße B54 für die Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen komplett. Zurzeit seien die Einsatzkräfte noch mit der Reinigung der Fahrbahn beschäftigt und der Abschleppdienst müsse die beschädigten Fahrzeuge entfernen.

Im Sinne der Verkehrssicherheit würde die Aufhebung der Sperrung allerdings zeitnah erfolgen, beruhigte eine Sprecherin der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis gegenüber DER WESTEN (Stand 15.30 Uhr).