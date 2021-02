Ruhrgebiet: Herber Rückschlag für Olympia 2032 – jetzt verfolgt NRW diesen Plan

Hat das Ruhrgebiet noch eine Chance? Werden die Olympischen Sommerspiele 2032 doch noch in NRW ausgetragen? Wenn es nach IOC-Präsident Thomas Bach geht, leider nicht. Doch NRW gibt nicht auf und hält an dem Ruhrgebiet-Potenzial fest.

CDU-Vorsitzender Armin Laschet hatte große Hoffnung, dass die Sommerspiele ins Ruhrgebiet kommen würden. Doch die schwand diese Woche. Denn der Chef des Internationalen Olympischen Komitees hat sich für Brisbane in Australien als Austragungsort ausgesprochen.

Ruhrgebiet: Armin Laschet gibt die Hoffnung nicht auf

Das stieß auf große Kritik, doch Bach hält daran fest. Er hat entschieden, vorerst ausschließlich mit der Bewerbung der australischen Region Queensland zu verhandeln. Damit erhielt das Ruhrgebiet einen kräftigen Dämpfer.

Das Ruhrgebiet soll Austragungsort der Olympischen Sommerspiel 2032 werden – daran hält Armin Laschet fest. Foto: IMAGO / Rupert Oberhäuser / Laci Perenyi (Montage: DER WESTEN)

Der Initiator der Rhein-Ruhr-Bewerbung, Michael Mronz, zeigte sich sehr „überrascht“ davon. Er sagte darauf, dass der Fahrplan für die NRW-Kandidatur mehr Zeit benötige. Eine deutsche Bewerbung stehe auch für einen „demokratischen Bürgerentscheid. Das dauert länger als eine Bewerbung ohne direkte Beteiligung der Bürger“, so Mronz.

Für DOSB-Präsident Alfons Hörmann sei die Entscheidung des IOC nicht überraschend gekommen. Brisbane habe seit Monaten als der klare Favorit im Rennen um 2032 gegolten. Denn die Stadt bringt bereits alle notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung. „Dazu zählt neben einem guten Konzept vor allem die starke Unterstützung durch die Bevölkerung und die Politik“, betonte er.

Ruhrgebiet: Das ist der Plan

Wie der WDR berichtet, gebe man aber nicht auf. Man hält trotzdem am Ruhrgebiet als Austragungsort der Olympischen Sommerspiele 2032 fest. Es gäbe auch schon einen Plan. „Dazu setzen die Landesregierung, die Stadtoberhäupter der am Konzept beteiligten Kommunen und die Initiative Rhein Ruhr City an diesem Freitag ihr Gespräch zum Bewerbungsprozess fort“, so ein Sprecher der Staatskanzlei.

Deswegen habe Ministerpräsident Laschet die für die Bewerbung vorgesehenen Städte zum Gespräch eingeladen. Allein das „Olympische Dorf“ in Essen würde rund 15.000 Sportler beherbergen. Die Stadt hatte bereits Pläne, wie das Dorf aussehen könnte.

Mronz sagte, er nehme „den überraschenden Schritt des IOCs zur Kenntnis“. Laut WDR gab es noch keine konkreten Verhandlungen für die Spiele im Ruhrgebiet. Auch die Finanzierung war noch offen. Im Herbst sollte eigentlich eine Bürgerbefragung stattfinden. (ldi/dpa)