Unfall-Drama im Ruhrgebiet: Mann von Straßenbahn erfasst – tot!

Heftiges Unglück im Ruhrgebiet! Am frühen Samstagmittag (30. August) rückten die Einsatzkräfte zu einem Einsatz in Hattingen aus. Zunächst war hier gemeldet worden, dass eine Person von einer Straßenbahn überrollt worden war.

Wie ein Sprecher der zuständigen Ruhrgebiets-Feuerwehr gegenüber DER WESTEN angibt, soll die Person, die als Mann identifiziert werden konnte, nach aktuellen Informationen mit der Straßenbahn kollidiert und infolge darunter geraten sein. Doch für den Mann soll jede Hilfe zu spät gekommen sein.

Todes-Drama im Ruhrgebiet!

An der Ecke Martin-Luther-Straße und Kreisstraße soll es nach Angaben eines Feuerwehr-Sprechers am frühen Samstagmittag zur folgenschweren Kollision gekommen sein. Ein Fußgänger geriet infolge unter eine Straßenbahn. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist derzeit noch Teil der polizeilichen Ermittlungen.

+++ OB Thomas Kufen nennt Details zu ÖPNV-Plänen für Essen – „Da müssen wir besser werden“ +++

Die Feuerwehr war in der Ruhrgebietsstadt schnell vor Ort. Sie konnte die Straßenbahn nach kurzer Zeit anheben und den Mann darunter bergen. Doch ein Notarzt vor Ort konnte nur noch seinen Tod feststellen. Detaillierte Angaben zur Identität des Toten konnte der Feuerwehr-Sprecher gegenüber DER WESTEN noch nicht machen, doch soll es sich um eine ältere Person gehandelt haben.

+++ Ruhrbahn macht es offiziell – Kunden sind aus dem Häuschen +++

Im Ruhrgebiet kam es am Samstagvormittag (30. August) zu einem tragischen Unglück! Ein Fußgänger wurde von einer Straßenbahn erfasst und starb. Foto: Justin Brosch

Kreuzung nach Straßenbahn-Unfall gesperrt

Die Kreuzung Martin-Luther-Straße/Kreisstraße in Hattingen ist derzeit gesperrt. Wie lange sie gesperrt bleiben wird, ist aktuell noch unklar. Auf der Straßenbahn-Linie kommt es demnach zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Diese Nachrichten von unserem Portal könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Der Straßenbahnfahrer musste nach dem Unglück psychologisch betreut werden. Die Ermittlungen nach dem Unglück im Ruhrgebiet dauern an.

Wir berichten an dieser Stelle weiter.