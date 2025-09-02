Mann stirbt bei schrecklichem Unfall im Ruhrgebiet – weitere Verletzte

Tödlicher Unfall am Montagnachmittag (1. September) im Ruhrgebiet. Gegen 16.35 Uhr kam es auf der Werler Straße in Hamm zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem BMW.

Ersten Ermittlungen der Polizei Hamm zufolge soll der BMW-Fahrer (68) eine Verkehrsregel missachtet haben. Ein 43-jähriger Motorradfahrer bezahlte mit seinem Leben.

Tödlicher Unfall erschüttert Ruhrgebiet

Nach Angaben der Polizei wollte der BMW-Fahrer auf der Werler Straße unerlaubterweise nach links in den Heideweg einbiegen. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und rauschte in die Beifahrerseite des Autos.

Der 43-Jährige starb trotz Reanimation noch an der Unfallstelle. Die Beifahrerin im BMW kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ein Radfahrer wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nach einem tödlichen Unfall im Ruhrgebiet. Foto: Mauermann / News 4 Video-Line TV

Seelsorger im Einsatz

Hilfsbereite Ersthelfer und Zeugen boten den Verletzten erste Hilfe. Sie wurden später durch mehrere Notfallseelsorger sowie ein Team der Hammer Polizei betreut. Die Beamten mussten schließlich der Familie die tragische Nachricht über den Tod des 43-Jährigen überbringen.

Die Werler Straße wurde zwischen dem Rhynerberg und der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße bis 21.30 Uhr gesperrt. Die Fahrzeuge wurden von der Polizei zur weiteren Untersuchung sichergestellt.

