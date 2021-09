Ruhrgebiet: Frauenleiche vor Gericht gefunden – Ermittler haben schrecklichen Verdacht

Horror-Fund im Ruhrgebiet!

Am Sonntagmorgen ist im Park am Oberlandesgericht Hamm (Ruhrgebiet) eine Frauenleiche entdeckt worden. Die Polizei spricht von einem Einsatz ab 6.50 Uhr, seitdem ist das gesamte Areal rund um den Teich am Oberlandesgericht Hamm abgesperrt.

Ruhrgebiet: Frauenleiche vor Gericht gefunden – War es Mord?

Die Frau hat halbnackt am Ufer des Teiches gelegen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Dortmund. Gegen 11.45 Uhr ist auch ein Einsatzwagen der Kriminaltechnischen Untersuchung (KTU) vorgefahren.

Die Parkanlage am Oberlandesgericht Hamm. Hier wurde am Ufer des Teichs eine halbnackte Frauenleiche gefunden. (Archivfoto) Foto: IMAGO / ecomedia/robert fishman

Staatsanwalt Felix Giesenregen hat bestätigt, dass um 16 Uhr die Obduktion der Leiche erfolgen soll. Danach habe man mehr Informationen als zum jetzigen Zeitpunkt.

-------------------------------

Mehr News aus dem Ruhrgebiet:

++ Essen: Mädchen (3) von Auto erfasst – schwere Verletzungen ++

++ Deutsche Bahn in Hagen: Bomben-Alarm am Hauptbahnhof! Herrenloses Gepäck überprüft ++

++ Zoo Duisburg: Traurige Nachricht! Besucher-Liebling ist tot – „Entscheidung alternativlos“ ++

-------------------------------

Ruhrgebiet: Staatsanwaltschaft geht von Tötungsdelikt aus

Eines würde laut Giesenregen feststehen: „Die Anhaltspunkte deuten auf ein Tötungsdelikt hin.“ Man werde jetzt die Obduktion abwarten und die Ergebnisse analysieren. (mg)

Wir berichten weiter.