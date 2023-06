Ruhrgebiet: Heftige Explosion in Hamm ++ Wohnung in Dortmund brennt lichterloh ++ Straßensperrung!

Heftige Explosion am Rande des Ruhrgebiets! In Hamm soll eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Donnerstagvormittag (8. Juni) in die Luft geflogen sein. Laut ersten Informationen, die DER WESTEN vorliegen, sollen dabei Trümmerteile meterweit durch die Luft geflogen sein!

Dabei soll ein Mann, der sich in der betroffenen Wohnung in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Hamm-Süden (Ruhrgebiet) befand, leicht verletzt worden sein. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Bagger wurde durch die umherfliegenden Trümmerteile beschädigt. Die Polizei Hamm konnte das Unglück auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigen. Doch die Feuerwehr musste im Ruhrgebiet plötzlich auch noch zu einem weiteren Unglücksort ausrücken.

Ruhrgebiet: Ist das die Explosions-Ursache?

Nach ersten Informationen könnte eine defekte Campinggasflasche für die Explosion verantwortlich gewesen sein.

Heftige Explosion im Ruhrgebiet! In Hamm ist am Donnerstagvormittag (8. Juni) ein Mehrfamilienhaus in die Luft geflogen. Foto: Lametz / news4 Video-Line TV

Wie „wa.de“ berichtet, soll es in einer Wohnung im Erdgeschoss zur Explosion gekommen sein. Ein heftiger Knall soll nicht nur das gesamte Mehrfamilienhaus, sondern auch die Nachbarschaft erschüttert haben. Zum Zeitpunkt des Unglücks soll sich der Mieter der explodierten Wohnung im Badezimmer befunden haben. Diese Entscheidung könnte ihm das Leben gerettet haben.

Bewohner verletzt sich bei Löschversuch

Wie es weiter heißt, habe der Mann infolge versucht, den entstandenen Brand aus eigener Hand zu löschen. Dabei soll er sich leicht verletzt haben. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus.

Eine Aufnahme zeigt jetzt die erschreckenden Folgen der Explosion. Das Wohnzimmerfenster der betroffenen Wohnung wurde regelrecht herausgesprengt, Trümmerteile liegen bis zu 15 Metern verstreut um das Mehrfamilienhaus herum. Der gesamte Bereich ist mit Glassplittern übersät, was auf die Wucht der Explosion hinweist. Auch ein Minibagger, welcher vor dem Gebäude stand, wurde beschädigt. Wie ein Gerüst sowie die Gerätschaften rund um das Gebäude vermuten lässt, finden derzeit Bauarbeiten an dem Mehrfamilienhaus statt.

Feuerwehr und Polizei sind derzeit noch vor Ort. Die genauen Hintergründe des Unglücks werden nun ermittelt. Genaue Angaben, wie es zu der Denotation kommen konnte, kann die Polizei Hamm derzeit noch nicht machen.

Dortmund: Wohnung brennt plötzlich lichterloh

Doch auch in der Dortmunder Nordstadt soll es kurze Zeit später am Donnerstagmittag zu einem schweren Unglück gekommen sein. Nach Informationen, die DER WESTEN vorliegen, soll eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Haydnstraße komplett lichterloh gebrannt haben.

Am Donnerstag (8. Juni) musste die Feuerwehr wegen eines Wohnungsbrandes ausrücken. (Symbolbild) Foto: Wickern / news4 Video-Line TV

Ob und wie viele Personen bei dem Brand verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Münsterstraße in Dortmund musste in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden.

