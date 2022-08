So entsteht ein Phantombild

Ruhrgebiet: Frau (23) steigt in Zug - dann beginnt für sie ein schrecklicher Alptraum

Einfach nur schlimm, was eine 23-jährige Frau im Ruhrgebiet während einer Zugfahrt erlebt hat.

Eigentlich wollte die junge Frau nur von Hamm (Ruhrgebiet) nach Köln mit dem RE1 fahren, doch eine Männer-Gruppe machte die Fahrt zu einer wahren Hölle für sie. Nun ermittelt die Polizei.

Ruhrgebiet: Frau von Männern belästigt

Nach Angaben der Bundespolizei stieg die 23-Jährige am vergangenen Freitag (12. August) gegen 19.40 Uhr in den RE1 von Hamm nach Köln. Schon beim Einsteigen soll sich von einem Mann angesprochen worden sein. In dem Zug setzten sich dann noch vier weitere Männer direkt neben sie.

In einem Gerangel sollen sie der Frau auf den Oberschenkel geschlagen und auch noch an den Hintern sowie die Brust gefasst haben. Die 23-Jährige versuchte die Angriffe abzuwehren und wollte den Sitzplatz wechseln, wurde aber weiter von den Männern bedrängt und festgehalten.

Ruhrgebiet: Eine Frau erlebte im RE1 einen wahren Albtraum. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Ruhrgebiet: Polizei ermittelt

Vermutlich am Hauptbahnhof Bochum verließ die Männer-Gruppe die Bahn. Als die junge Frau ihr Ziel erreichte, ging sie zur Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Köln und schilderte den Beamten das Geschehen. Sichtbare Hämatome wurden durch einen alarmierten Rettungsdienst noch vor Ort versorgt.

Die Bundespolizei nahm die Ermittlungen u.a. wegen Bedrohung, Körperverletzung und sexueller Belästigung auf. Videoaufzeichnungen aus dem Zug, sowie von den Bahnhöfen wurden angefordert. Wenn du in dem Zug etwas beobachtet hast, kannst du dich an die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 / 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle wenden. (gb)