Ruhrgebiet: Tödlicher Unfall auf A43-Zubringer – Sperrung nach Frontal-Zusammenstoß

Ein fürchterlicher Unfall hat sich am Dienstag (23. April) im Ruhrgebiet ereignet. Ein Mann ist dabei gestorben. Vor genau einem Monat war es fast an derselben Stelle bereits zu einem tödlichen Horror-Zusammenstoß gekommen.

+++ Haltern (Ruhrgebiet): Überholmanöver endet in Horror-Crash – Mann stirbt, sechs Schwerverletzte +++

Der aktuelle Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmittag um 13.06 Uhr an der Stadtgrenze Marl/Haltern am See in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz Marl-Nord (A43/A52) ereignet. Nach Informationen der Autobahnpolizei Münster sind auf dem Bossendorfer Damm – so heißt der Zubringer zur A52 und zur A43 – ein Lkw und ein Transporter frontal zusammengeprallt. Die Unfallursache ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen laufen.

Ruhrgebiet: Lkw und Transporter stoßen frontal zusammen

Ein Großaufgebot von Rettungskräften ist vor Ort. Während der 54-jährige Lkw-Fahrer eines Transportunternehmens aus Bottrop-Kirchhellen mit einem Schock und leichten Verletzungen davonkam, kam in dem Transporter ein 59-jähriger Mann aus Olfen zu Tode. Er wurde bei dem Zusammenstoß im Auto eingeklemmt und verstarb noch, bevor er befreit werden konnte. Einsatzkräfte haben eine Sichtschutzwand aufgebaut, um zu verhindern, dass der Transporter und die dort laufenden Bergungsarbeiten zu sehen sind.

Der Bossendorfer Damm ist aktuell in beide Richtungen voll gesperrt. Das soll laut Polizei auch bis in die Abendstunden so bleiben. Autofahrer können nicht von der A43 auf den Zubringer in Richtung Haltern/Flaesheim abfahren. Umgekehrt ist es auch nicht möglich, über den Zubringer auf die A52 oder die A43 zu gelangen.

Tödlicher Unfall erst vor einem Monat

Neben der Polizei sind Feuerwehr- und Rettungsdienst-Kräfte aus Marl und Haltern im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber wurde zunächst ebenfalls angefordert, dann aber wieder abbestellt, als klar war, dass dem 59-jährigen Olfener nicht mehr geholfen werden konnte.

Schwerer Unfall auf dem A52-Zubringer („Bossendorfer Damm“) in Haltern. Hinter dem Sichtschutz laufen Rettungsarbeiten nach einem Lkw-Unfall. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Ebenfalls auf dem Bossendorf Damm und fast an derselben Stelle wie der aktuelle Unfall hatte es bereits am Samstag, 23. März, einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 53-jähriger Autofahrer aus Bottrop unternahm trotz Verbots ein Überholmanöver, es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw. In diesen krachte noch ein drittes Fahrzeug. Der Bottroper verstarb an der Unfallstelle. Sechs Schwerverletzte, darunter drei Kinder, waren zu beklagen.