Wasserbombe aus fahrendem Auto im Ruhrgebiet geworfen – Werfer ahnt nicht, was er anrichtet

Miese Aktion in der Nacht auf Sonntag (21. September) im Ruhrgebiet. Ein 20-Jähriger war nichtsahnend gegen 1 Uhr mit Freunden auf der Eckeseyer Straße in Hagen unterwegs.

Plötzlich tauchte ein grüner BMW X5 auf. Ohne Vorwarnung flog aus dem Beifahrerfenster eine Wasserbombe und traf den jungen Mann – mit üblen Folgen.

Unerwarteter Angriff im Ruhrgebiet

Durch die Wasserbombe fiel dem 20-Jährigen sein neues iPhone 17 aus der Hand. Es schlug hart auf den Boden und wurde beschädigt. Der BMW entfernte sich mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Eckesey.

Die Hagener Kripo bittet nun um Hinweise zu dem BMW X5 oder einem möglichen Kennzeichen. Du hast den Vorfall gesehen oder kannst Angaben zu dem gesuchten Wagen machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Hagen unter der Nummer: 02331 986 2066.

