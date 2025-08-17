Audi-Fahrer (22) nach Horror-Unfall im Ruhrgebiet in Lebensgefahr ++ Rettungshubschrauber im Einsatz!

Am Sonntagabend (17. August 2025) ereignete sich ein schwerer Unfall im Ruhrgebiet. Ein 22-jähriger Audi-Fahrer verlor auf der Rummenohler Straße in Hagen die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Wagen schleuderte und prallte gegen einen geparkten VW.

Zwei Verletzte bei Unfall im Ruhrgebiet

In der Nähe des geparkten VW hielt sich eine 50-jährige Frau auf. Der Unfall verletzte die Frau schwer. Auch der Audi-Fahrer verletzte sich lebensgefährlich. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik. Beide befinden sich weiterhin in kritischem Zustand.

Schwerer Unfall in Hagen (Ruhrgebiet)! Foto: Alex Talash

Mehr News:

Die Polizei Hagen untersuchte den Unfallort gemeinsam mit Kräften aus dem Märkischen Kreis. Ein Spezialteam aus Dortmund dokumentierte den Unfall zusätzlich. Die Rummenohler Straße bleibt im Ruhrgebiet nach dem Unfall vorerst gesperrt.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Behörden fahnden nach der Ursache. Die genauen Umstände des Unglücks wurden noch nicht vollständig geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.