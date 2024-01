Ruhrgebiet: Knochen und Schädel gefunden – Polizei bestätigt schockierenden Verdacht

Dieser Fall aus Hagen (Ruhrgebiet) lässt erschaudern: Am frühen Freitagabend (5. Januar) wurden in einem kleineren Waldstück unterhalb der Kleingartenanlage Goldberg mehrere Knochen gefunden (hier mehr dazu). Jetzt bestätigte die Polizei einen schrecklichen Verdacht.

Es war ein absoluter Schockfund, der in Hagen (Ruhrgebiet) gemacht wurde! Unterhalb der Kleingartenanlage Goldberg wurden Knochen und Teile eines Schädels gefunden. „Derzeit ist unklar, ob es sich hierbei um menschliche Überreste handelt. Die weiteren Ermittlungen wurden durch eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen übernommen. Diese dauern an“, hieß es in einer Meldung der Polizei Hagen am Samstag (6. Januar). Jetzt herrscht traurige Gewissheit.

Ruhrgebiet: Knochen stammen von einem Menschen

Die aufgefundenen Knochen und Teile eines Schädels wurden inzwischen wissenschaftlich untersucht. Hierbei wurde festgestellt, dass diese von einem Menschen stammen! Es soll sich um eine männliche Person handeln, wie die Polizei Hagen in einer weiteren Mitteilung am Montag (8. Januar) bekannt gab.

Die Knochen werden derzeit im Hinblick auf ihre Liegezeit näher untersucht. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen haben sich bisher nicht ergeben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Weitergehende Auskünfte kann die Polizei derzeit nicht geben.

