Frau aus dem Ruhrgebiet wird von Mann angeschrieben – dann ist sie Zehntausende Euro los

Was für ein bitterer Griff ins Klo! Eine Frau (57) hat Zehntausende Euro verloren. Der Grund: Sie fiel über Social Media auf einen dreisten „Liebesbetrüger“ rein. Zunächst machte ihr der Betrüger schöne Augen, schrieb ihr, er würde in Irland wohnen und dort auf einer Bohrinsel arbeiten.

Da er die Frau im Ruhrgebiet in NRW besuchen wolle, bat er um Geld zur Zahlung des Flugs, das per Gutscheincodes überwiesen werden sollte. Doch es kam noch bitterer. Denn wenig später klagte er über eine angebliche Festnahme in Spanien. Von der Iberischen Halbinsel aus habe er eine Kiste mit Ersparnissen, die er an die Hagenerin senden wolle.

Frau aus dem Ruhrgebiet wird von Mann angeschrieben

Die Crux daran: Sie sollte das Geld für die Zollgebühren überweisen. Wenig später erhielt sie laut Polizei gefälschte Zollzertifikate und ein weiteres Schreiben, in welchem gedroht wurde, dass ihr gesamtes Geld gepfändet werde, sofern sie die Zollgebühren nicht bezahle. Erst, als sie schon mehrere zehntausend Euro an den Betrüger überwiesen hatte, flog die üble Masche auf.

Dieser Anlass ist einmal mehr Grund für die Polizei, andere potenzielle Opfer zu warnen. Sei besonders vorsichtig, wenn du Menschen über Social Media kennenlernst, die plötzlich die „große Liebe“ oder der „Seelenverwandte“ sein will. Oft arbeiten Betrüger mit Fake-Profilen und manipulieren ihre Opfer emotional.

Polizei warnt vor „Liebesbetrügern“

Zudem solle man auf keinen Fall Geld oder bezahlte Gutscheinkarten für Personen kaufen, die man nur online kennt. Besonders in vermeintlichen Notlagen solltest du skeptisch sein. Wenn zudem etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, sollte die Skepsis noch größer werden. Vertrau deinem Bauchgefühl. Zudem solltest du Beweise sichern, sofern der Verdacht besteht, betrogen zu werden.

Für Ermittlungen sind Nachrichten und Zahlungsbelege wichtig. Im Fall der Fälle sollte außerdem die Polizei herangezogen werden. Auch bei kleinstem Verdacht können erfahrene Beamte relativ schnell einen möglichen Betrug identifizieren. Und wenn es kein Betrug sein sollte, steht der Liebe vielleicht doch nichts im Wege …