Ruhrgebiet: Polizei ermahnt Wild-Pinkler – plötzlich geht er auf die Beamten los

Dieser Polizei-Einsatz in Hagen (Ruhrgebiet) eskalierte völlig! Ein betrunkener Mann pinkelte gegen eine Hauswand – als die Beamten ihn auf sein dreistes Verhalten ansprachen, wurde der Wild-Pinkler erst so richtig aggressiv.

Am Dienstagabend (8. November) sahen die Polizisten den 54-Jährigen, wie er sich an einer öffentlichen Hauswand in der Frankfurter Straße in Hagen (Ruhrgebiet) erleichterte. Sie forderten ihn auf, damit aufzuhören und wollten seinen Ausweis sehen. Dann eskalierte die Situation.

Ruhrgebiet: Betrunkener greift Polizisten an

Doch der Mann weigerte sich. Er wurde aggressiv, respektlos und beleidigend gegenüber den Polizisten, wollte sich kaum beruhigen.

Ganz im Gegenteil: Der Mann ging mit dem Wort „Hömma“ auf die Beamten zu. Daraufhin brachten ihn die Polizisten zu Boden. Dabei umklammerte der Betrunkene einen der Polizisten – und versuchte, ihn mit der Faust gegen den Kopf zu schlagen! Schließlich gelang es den Einsatzkräften aber, dem aggressiven Mann Handfesseln anzulegen.

Mit vereinten Kräften bugsierten die Polizisten Polizisten den Hagener in den Streifenwagen. Doch damit war es nicht getan.

Ruhrgebiet: Mann hatte 1,2 Promille intus

Denn auch im Streifenwagen ließ der Mann nicht locker, versuchte, die Polizisten mit Kopfstößen zu verletzen. Außerdem trat er nach den Beamten. Nach einer ärztlichen Untersuchung ging es für den 54-Jährigen direkt in Polizeigewahrsam. Ein Alkoholtest ergab: 1,2 Promille intus!

Bei dem Einsatz zog sich ein Polizist Prellungen und Schürfwunden zu. Seine Diensthose sowie ein Kabel an seinem Funkgerät waren gerissen. Darüber hinaus wurde das Funkgerät-Display eines weiteren Beamten beschädigt. Alle Polizisten blieben jedoch weiterhin dienstfähig. Der 54-Jährige kassierte eine Anzeige.