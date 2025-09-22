Wahlpanne vor OB-Stichwahl im Ruhrgebiet – das musst du jetzt wissen

Es geht in die zweite Runde! In Hagen ist es bei der Wahl zum Oberbürgermeister im ersten Wahlgang zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen – jetzt steht die Stichwahl an. Am Sonntag (28. September) werden die Bürger der Stadt am Rande des Ruhrgebietes erneut an die Wahlurnen gebeten.

Vor der entscheidenden Wahl ist der Stadt Hagen jedoch ein bitterer Fauxpas unterlaufen. Nun richtet sich die Ruhrgebietsgemeinde an die Bürger – einige von ihnen müssen bei dem Wahlgang nun genau aufpassen.

Bitterer Fauxpas vor OB-Stichwahl im Ruhrgebiet

Das sollte vor einer Wahl auf keinen Fall passieren! Wie die Stadt Hagen in einer Pressemitteilung am Montag (22. September) erklärt hat, ist es vor der Stichwahl am kommenden Sonntag zu einer bitteren Panne gekommen. Bei rund 300 bis 400 Wahlunterlagen sei versehentlich ein zweiter Stimmzettel beigelegt worden.

Einige Bürger werden in ihren Wahlbriefen also zwei Stimmzettel vorfinden. „Zu dem Versehen kam es nach ersten Erkenntnissen, weil in einer ersten Tranche die gesamten Briefwahlunterlagen noch nicht vorkuvertiert waren, so dass hier der Stimmzettel extra ergänzt werden musste. Um das Verfahren zu beschleunigen, wurde auf das Vorkuvertieren

umgestellt, das übersehen wurde“, hießt es vonseiten der Stadt Hagen.

Am Sonntag treten Dennis Rehbein von der CDU und Michael Eiche von der AfD in einer Stichwahl erneut gegeneinander ein. Der erste Wahlgang hat keinen Sieger gefunden, nun soll es im zweiten Wahlgang zu einer Entscheidung ob des Oberbürgermeisterpostens kommen.

Das müssen die Bürger nun beachten

Für alle Einwohner der Stadt im Ruhrgebiet, die einen zweiten Stimmzettel in ihren Unterlagen vorfinden, gibt es nun genau Hinweise, wie gewählt werden soll. „Für alle Wahlberechtigten, die einen zweiten Stimmzettel erhalten haben, gilt laut Kommunalwahlgesetz: „Befinden sich bei der Briefwahl in einem Stimmzettelumschlag mehrere Stimmzettel für dieselbe Wahl, so gelten diese als ein Stimmzettel. Lauten die Stimmabgaben gleich oder ist nur ein Stimmzettel gekennzeichnet, zählen sie als eine gültige Stimme; andernfalls sind sie als ungültige Stimme zu werten“, richtet sich die Stadt Hagen an die Bürger.

Dies gilt es zu beachten, wenn man denn eine gültige Stimme abgeben möchte. Vor einer solch wichtigen Wahl ist eine solche Panne natürlich doppelt bitter – so bleibt nur zu hoffen, dass dies keine großen Konsequenzen auf den Ausgang der Stichwal haben wird.