  3. Kleiner Junge (1) stürzt im Ruhrgebiet aus dem dritten Stock – er schwebt in Lebensgefahr

Kleiner Junge (1) stürzt im Ruhrgebiet aus dem dritten Stock – er schwebt in Lebensgefahr

Autorenbild Verena Butschkau von Verena Butschkau

Was für ein Horror-Szenario! In Hagen (Ruhrgebiet) soll ein Kleinkind (1) aus dem dritten Stock gefallen sein. Es schwebt in Lebensgefahr!

Das ist wohl eines der größten Horror-Szenarien für Eltern: Im Ruhrgebiet ist jetzt offenbar ein erst einjähriger Junge aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt.

Dabei soll er sich schwerste Verletzungen zugezogen haben und derzeit in Lebensgefahr schweben.

Am Donnerstagvormittag (28. August) hat sich in Hagen (Ruhrgebiet) ein tragisches Unglück ereignet. Ein Junge (1) soll nach Angaben, die DER WESTEN vorliegen, in der Buntebachstraße aus einem Fenster im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt sein.

In Hagen (Ruhrgebiet) soll ein erst einjähriges Kind aus dem dritten Stock gestürzt sein. Foto: Alex Talash

Dabei zog er sich wohl schwerste Verletzungen zu und schwebt in Lebensgefahr. Die Hintergründe zu dem tragischen Unglück sind bisher nicht bekannt.

Wir berichten in Kürze mehr.