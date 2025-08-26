Gastro-Steuer wird gesenkt – jetzt will ich im Ruhrgebiet den „Schnitzel-Rabatt“

Die Warnung schallt noch immer durchs ganze Ruhrgebiet: Auch wenn ab 2026 endlich die Umsatzsteuer für Restaurants und Gaststätten wieder von 19 auf 7 Prozent gesenkt wird, bleiben die Preise fürs Essen hoch! Davon ist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) überzeugt. Statt also die Steuersenkung an den Kunden in Form von günstigeren Preisen weiterzureichen, würden sich die allermeisten Betriebe bereichern.

Ein Unding, wenn es wirklich so kommt! Ja, die Gastro-Betriebe leiden spätestens seit den Corona-Lockdowns unter massiven Einbußen. Bis heute haben sich etliche Restaurants und Gaststätten nicht wirklich erholen können. Reihenweise haben auch im Ruhrgebiet alteingesessene Lokale dicht machen müssen.

Gastro-Steuer wird gesenkt – jetzt will ich im Ruhrgebiet „Schnitzel-Rabatt“!

Jetzt reagiert endlich die Politik, geht auf eine lange gehegte Forderung ein und senkt die Umsatzsteuer. So sollen die Unkosten für Betriebe gesenkt werden, finanziell ein größerer Puffer entstehen. Und im besten Fall wieder mehr Kunden anlocken. Doch wie soll das passieren, wenn man beispielsweise für ein Schnitzel in Essen noch immer über 20 oder gar 30 Euro zahlen muss?

Und seien wir ehrlich: Die Wirte werden wieder mit „hohen Energiekosten“ und den Lohnkosten (Stichwort: gestiegener Mindestlohn) argumentieren, um die Preise hochzuhalten. Irgendwo ist da auch vielleicht was dran. Trotzdem müssen alle an einem Strang ziehen – Gastronomen genauso wie Kunden, die ja bereit sind, für gutes Essen auch was zu zahlen.

Ich esse gern türkisch, asiatisch, italienisch, kroatisch, deutsch. Allerdings nur, wenn die Preise nicht brutal durch die Decke gehen. Daher werde ich „meine“ Wirte im Ruhrgebiet höflich, aber hartnäckig nach dem „Schnitzel-Rabatt“ fragen. Die Steuersenkung muss nämlich zu 100 Prozent an die Kunden weitergereicht werden. Damit die Lokale wieder so aussehen wie noch vor Corona. Nämlich brechend voll!

