Ruhrgebiet: Anwohner schauen Richtung Himmel – ihre Laune verändert sich schlagartig

Das ganze Ruhrgebiet hat in den letzten Wochen das Fußballfieber gepackt. Die EM im eigenen Land war durch die vier Austragungsorte in NRW an allen Ecken und Enden spürbar. Nach dem Ausscheiden der deutschen und türkischen Nationalmannschaft drückten viele Fußballfans noch den Niederländern die Daumen. Schließlich sollten die Oranje-Fans dafür sorgen, dass die Partystimmung auch im Ruhrgebiet weiter anhält.

Spätestens am Montag (15. Juli) fielen Fußball-Fans allerdings in ein Loch. Denn das große Sport-Event des Jahres ist vorüber. Doch ein Blick in den Himmel sollte die Laune vieler Menschen im Ruhrgebiet wieder aufhellen.

Ruhrgebiet: Überraschender Anblick am Himmel

Ein auffälliges Motorengeräusch hat viele Menschen am Montag im Ruhrgebiet dazu veranlasst, nach oben zu schauen. Dort entdeckten sie ein kleines Flugzeug, an dem ein blaues Transparent mit weißer Schrift befestigt war. Die Botschaft hatte nur zwei Wörter. Doch jeder wusste sofort Bescheid, was Sache ist.

„Cranger Kirmes“ stand da geschrieben. Und sofort wurde jedem klar, dass es nicht lange dauern kann, bis das nächste große Fest im Ruhrgebiet gefeiert werden kann. „Wir grüßen damit alle Kirmesfreunde weit und breit“, verkündeten die Veranstalter bei Instagram.

Und es dauert nicht mehr lang, bis es so weit ist: „Am ersten August geht es auf Crange wieder rund.“ Vielen juckt es jetzt schon in den Fingern: „Kann es kaum erwarten, bis es endlich losgeht“, gibt ein Kirmes-Freund zu.

Flugzeug fliegt sogar bei der Konkurrenz

Ein anderer berichtet über einen irren Zufall: „Genau in dem Moment, als ich das Bild gesehen hab, flog er über mir her.“ Große Augen sollten übrigens nicht nur die Menschen im Ruhrgebiet machen. Denn das Flugzeug steuert auch das Rheinland an und wurde sogar in Düsseldorf gesichtet, wo derzeit die Rheinkirmes gefeiert wird.

Die Cranger Kirmes startet in diesem Jahr am 1. August (13 Uhr) und endet am 11. August mit einem Abschlussfeuerwerk, das um 22.30 Uhr beginnt.